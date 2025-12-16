Жінка із Житомирщини народила «футбольну команду»: як сім’я виховує 11 дітей (фото, відео)

Житомирська родина, в якій виховуються 11 дітей / © ТСН

У селі Соболівка Брусилівського району Житомирської області одна з родин виховує 11 дітей, 10 із яких є неповнолітніми, наймолодшій дитині — 3 роки, а для одного зі своїх синів, 11-річного підлітка, мати шукає інтернат, щоб оформити його туди для тимчасового перебування.

Днями про цю родину зняв відео житомирський блогер Артем Сохацький (див. відео нижче — Ред.). Він зафільмував умови, в яких мешкає ця родина, після чого під роликом у соцмережах з’явилися сотні коментарів вкрай різного змісту — від образливих до тих, де люди намагаються підтримати багатодітну родину.

Багатодітна родина: про що розповіла мати 11 дітей

ТСН.ua розшукав на Житомирщині цю жінку та поспілкувався з нею. У відповідь всім, хто у соцмережах написав, мовляв, навіщо народжувати стільки дітей, якщо умови проживання потребують покращення, Тетяна Головасюк, якій трохи більше 40 років, коротко відповіла: «Я ж не буду робити аборти. Це великий гріх. І дитя ж не залишиш у пологовому».

Про свій побут Тетяна розповідає наступне: «Ми виховуємо 11 дітей разом з чоловіком. Найменшій дитині 3 роки, найстаршому буде 20 у лютому».

Будинок цієї родини. Скріншот з відео А. Сохацького

За її словами, серед дітей є 11-річний хлопчик з інвалідністю, якого б вона хотіла оформити в інтернат. «Ми б його навідували, на вихідні би забирали. Тоді б і я могла піти працювати. Він ходить, але не розмовляє. Приймає сильнодіючі препарати», — каже вона.

Діти цієї родини. Скріншот з відео А. Сохацького

На питання про те, як вона справляється з такою кількістю дітей, Тетяна відповіла так: «Я звикла. В школу ходять семеро дітей, серед дітей більше хлопців — 6, а дівчат — 5».

До цього вона додає, що у будинку геть замало місця для всіх. «В будинку дві кімнати, одна з яких — дитяча, є коридор, комора та кухня. Всі діти сплять в одній кімнаті. У найбільшій. Там стоять три дивани та одне ліжко. У дитини з інвалідністю у передпокої є своє ліжко», — каже Тетяна.

Тетяна каже, що намагається вирішити питання покращення житлових умов. Скріншот з відео А. Сохацького

Крім того, вона відповіла, що ні вона, ні чоловік не працюють, тому як в селі немає можливості працевлаштуватись. «Щомісяця я на всіх дітей отримую 8 тисяч 300 гривень. Всього 8300», — розповідає мати 11 дітей.



Новий будинок для сім’ї: питання розглядається

У Брусилівській селищній раді, якій підпорядковане село Соболівка, відкидають звинувачення у тому, що, мовляв, соцслужби не реагують на ситуацію в цій родині.

«Ця родина перебуває на обліку, є соціальний супровід. У цій сім`ї 10 неповнолітніх дітей. Для них першочергово виділяється гуманітарна допомога, яка надходить у громаду. Будинок дійсно маленький, і місця недостатньо. Родина перебуває на квартирному обліку. Розглядалося питання виділення їм приміщення, де був фельдшерсько-акушерський пункт. Але потрібні кошти для ремонту», — повідомила нам керівниця місцевої служби у справах дітей Вікторія Потійчук.

За її даними, чоловік Тетяни дійсно не працевлаштований.

«Вони обробляють город, тримають худобу. Щодо будинку, який у них є, то щоб побілити його та пофарбувати всередині — для цього не потрібно багато коштів. Щодо дітей, то вони нагодовані, одягнуті, підстав для їхнього вилучення немає. У нас немає повідомлень про те, щоб без поважних причин діти пропускали шкільні уроки. Ця родина під постійним нашим контролем», — уточнює вона.

Своєю чергою, житомирський блогер Артем Сохацький, який нещодавно відвідував цю родину, назвав умови проживання одним реченням: «Умови жорсткі».

При цьому він висловив надію, що, можливо, спільними зусиллями можна буде досягти того, щоб у цій родині з’явився новий, більш просторий будинок.