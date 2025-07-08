Жінка кидалася на бус ТЦК із мобілізованим сином: чи дійсно вона померла

Скриншот з поширеного у Мережі відео

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Стали відомі подробиці резонансної історії, яку сьогодні масово поширили багато Telegram-каналів, стверджуючи, що відео було знято в Мерефі Харківської області.

На відео можна побачити, як жінка поважного віку намагається зупинити мікроавтобус — вона вчепилась за цей транспорт і не давала йому їхати. За словами авторки відео, в автобусі був син цієї жінки, якого щойно мобілізували таким чином.

На відео також можна побачити, що жінка не пропускала та не відпускала мікроавтобус протягом декількох хвилин та навіть намагалася повиснути на ньому. Згодом з транспорту вийшов чоловік у військовій формі та відтягнув жінку. Після цього вона впала на дорогу та не подавала ознак життя. До неї підбігли перехожі.

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Дата публікації 17:44, 08.07.25 Кількість переглядів 6 На Харківщині жінка кидалася на мікроавтобус ТЦК із мобілізованим сином

Окремі дописувачі в соцмережах стверджують, що жінка начебто померла в кареті «швидкої», після того, як у неї стався серцевий напад.

В поліції Харківської області підтвердили факт події, але інформація виявилась частково достовірною.

«Жінка, яка намагалася зупинити „бусик“, була доставлена до лікарні, але відмовилася від шпиталізації. Жінка жива», — повідомила нам речниця ГУНП в Харківській області Олена Соболевська.

В командуванні Сухопутних військ додали, що Харківський ОТЦК готує роз’яснення ситуації, яка мала місце.

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Раніше повідомлялося, що у реанімації помер волонтер з Луцька, який впав у кому після мобілізації