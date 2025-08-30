- Дата публікації
Жінка на Львівщині знайшла підземелля із грошима: фото, відео
На думку дослідника, кожний квадратний метр цієї місцевості є унікальним.
На Львівщині у селі Нове Місто Самбірського району власниця однієї з приватних ділянок, Алеся Перекопська, виявила під своєю територією великі облаштовані підземелля, вік яких може сягати більше 500 років. Масштаб цих приміщень — чималий, тому є припущення, що під землею може розташовуватись підземне містечко в мініатюрі.
Крім того, у цих підземеллях були виявлені монети та фрагменти прикрас, про цінність яких може надати відповідь спеціальна експертиза.
За словами Алесі Перекопської, є також знахідки часів минулих світових війн, а за словами місцевих, були випадки, коли в цьому радіусі знаходили золото. За даними відкритих джерел, історія поселення на території сучасного Нового Міста починається у 10 столітті.
Як розповіла в коментарі для ТСН.ua Алеся Перекопська, ця ділянка площею у 20 соток дісталася їй у спадок і зараз так склалися обставини, що вона хоче її продати.
«Ця ділянка — приватна власність. Вона розташована навпроти ратуші. Під нею, моєю ділянкою, — підвали, два з яких вдалося зберегти. На цій ділянці в будинку мешкала моя прабабуся. Одного разу ми вирішили знести будинок, а під час будівельних робіт виявилось, що під землею розташовані підвали. Підвал на підвалі. Я почала вивчати історію цього місця. Виявилось, що раніше, до 1943 року тут мешкали євреї, потім — моя прабабуся», — каже власниця ділянки.
За її словами, за сімейних обставин плани щодо будівництва нового будинку змінилися і зараз вона продає цю ділянку, ринкова ціна якої складає 70 тисяч доларів.
«Коли рили котлован, то було виявлене підземелля. Місцеві називають такі приміщення склепіннями. Куди вона веде — загадка. Навпроти є костел 12 сторіччя. Ділянка розташована у центрі села, майже на кордоні з Польшею, 10 хвилин їзди до пункту пропуску, а взагалі їх, пунктів пропуску поруч — три. 6 км до Перемишля. Іншими словами, все дуже цікаво. Є давня підземна пекарня та підвал з чотирьма виходами. Під ділянкою є ще підземелля. Загалом є 2 збережених підвали. Коли я виявила все це, то почала вивчати історію. Цегла, якою обкладене одне з приміщень, теж має давню історію, для поціновувачів це може виявитись справжнім скарбом. Місцеві мешканці кажуть, що приблизно 5 років тому тут неподалеку знайшли який меч, також є свідчення про те, що тут за якихось обставин перебували давні римляни», — каже Алеся Перекопська.
Уродженець цих країв, який серйозно досліджує їхню історію, Андрій Пушак, розповів нам наступне: «Нове місто знаходиться за 7 кілометрів від міста Добромиль. В 2017 році я взявся реконструювати замок Гербуртів (Гербурти були шляхетним родом, який володів Добромилем — Ред.). Гербурти отримали цей край від польського короля в 1374 році. Гербурти служили Данилу Галицькому, з тих часів отримали статус керівників краю за службу Данилу Галицькому та нащадкам. Тобто отримали землі Добромильського краю. Зокрема і Нове Місто».
Та продовжує: «Тут кожний квадратний метр — історія. У Новому Місті Гербурти побудували костел Святого Мартіна. Він був покровителем воїнства. У Новому Місті, на цій ділянці, скоріш за все була синагога, тому як там мешкало багато євреїв. Потім зробили підвали, пекарню. Під час будівництва синагог будувалися підземелля, сховища. В них тримали і гроші. Євреї були там, де бізнес. А бізнес був, тому як був видобуток солі».
На думку Пушака, підземелля, які знайшла Алеся Перекопська — це частина давньої пекарні.
«Випічка хлібу була прибутковою справою. Там були печі», — каже він.
На уточнювальне питання про те, скільки років або сотень років цим підземеллям, Андрій Пушак каже наступне: «Добромилю дали Магдебурзьке право в 1566 році. А Нове Місто отримало Магдебурзьке право набагато раніше (з відкритих джерел відомо, що воно було отримано у 1463 році — Ред.). Приблизно на сто років раніше. Це говорить про те, що Нове Місто мало статус міста раніше за Добромиль. Тут була велика торгівля, Нове Місто потерпало від набігів татарів, потім у Першу світову війну багато цінних будівель знищили росіяни. Щодо підземель — їм точно 500 років».
При цьому Андрій Пушак каже, що є міфи про те, що ці підземелля ведуть до самого кордону з Польшею, але підтверджень цьому немає.
