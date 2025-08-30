Жінка на Львівщині знайшла підземелля із грошима: фото, відео

На Львівщині жінка виявила на своїй ділянці унікальні давні підземелля / © ТСН

Реклама

На Львівщині у селі Нове Місто Самбірського району власниця однієї з приватних ділянок, Алеся Перекопська, виявила під своєю територією великі облаштовані підземелля, вік яких може сягати більше 500 років. Масштаб цих приміщень — чималий, тому є припущення, що під землею може розташовуватись підземне містечко в мініатюрі.

Крім того, у цих підземеллях були виявлені монети та фрагменти прикрас, про цінність яких може надати відповідь спеціальна експертиза.

За словами Алесі Перекопської, є також знахідки часів минулих світових війн, а за словами місцевих, були випадки, коли в цьому радіусі знаходили золото. За даними відкритих джерел, історія поселення на території сучасного Нового Міста починається у 10 столітті.

Реклама

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua Алеся Перекопська, ця ділянка площею у 20 соток дісталася їй у спадок і зараз так склалися обставини, що вона хоче її продати.

Так виглядає загадкова територія А.Перекопської. Фото надано А.Перекопською

Та сама ділянка із загадковими підземеллями. Фото надано А.Перекопською

Так виглядає одне з підземель. Скріншот з відео А.Перекопської

«Ця ділянка — приватна власність. Вона розташована навпроти ратуші. Під нею, моєю ділянкою, — підвали, два з яких вдалося зберегти. На цій ділянці в будинку мешкала моя прабабуся. Одного разу ми вирішили знести будинок, а під час будівельних робіт виявилось, що під землею розташовані підвали. Підвал на підвалі. Я почала вивчати історію цього місця. Виявилось, що раніше, до 1943 року тут мешкали євреї, потім — моя прабабуся», — каже власниця ділянки.

Вхід до підземелля. Фото надано А.Перекопською

За її словами, за сімейних обставин плани щодо будівництва нового будинку змінилися і зараз вона продає цю ділянку, ринкова ціна якої складає 70 тисяч доларів.

Вхід до підземелля. Фото надано А.Перекопською

«Коли рили котлован, то було виявлене підземелля. Місцеві називають такі приміщення склепіннями. Куди вона веде — загадка. Навпроти є костел 12 сторіччя. Ділянка розташована у центрі села, майже на кордоні з Польшею, 10 хвилин їзди до пункту пропуску, а взагалі їх, пунктів пропуску поруч — три. 6 км до Перемишля. Іншими словами, все дуже цікаво. Є давня підземна пекарня та підвал з чотирьма виходами. Під ділянкою є ще підземелля. Загалом є 2 збережених підвали. Коли я виявила все це, то почала вивчати історію. Цегла, якою обкладене одне з приміщень, теж має давню історію, для поціновувачів це може виявитись справжнім скарбом. Місцеві мешканці кажуть, що приблизно 5 років тому тут неподалеку знайшли який меч, також є свідчення про те, що тут за якихось обставин перебували давні римляни», — каже Алеся Перекопська.

Реклама

Уродженець цих країв, який серйозно досліджує їхню історію, Андрій Пушак, розповів нам наступне: «Нове місто знаходиться за 7 кілометрів від міста Добромиль. В 2017 році я взявся реконструювати замок Гербуртів (Гербурти були шляхетним родом, який володів Добромилем — Ред.). Гербурти отримали цей край від польського короля в 1374 році. Гербурти служили Данилу Галицькому, з тих часів отримали статус керівників краю за службу Данилу Галицькому та нащадкам. Тобто отримали землі Добромильського краю. Зокрема і Нове Місто».

Дата публікації 18:59, 26.08.25 Кількість переглядів 14 На Львівщині на спадковій ділянці знайшли загадкові підземелля давніх часів

Та продовжує: «Тут кожний квадратний метр — історія. У Новому Місті Гербурти побудували костел Святого Мартіна. Він був покровителем воїнства. У Новому Місті, на цій ділянці, скоріш за все була синагога, тому як там мешкало багато євреїв. Потім зробили підвали, пекарню. Під час будівництва синагог будувалися підземелля, сховища. В них тримали і гроші. Євреї були там, де бізнес. А бізнес був, тому як був видобуток солі».

Одна із знахідок Алесі Перекопської. Фото надано А. Перекопською

Ще одна знахідка. Фото надано А.Перекопською

На думку Пушака, підземелля, які знайшла Алеся Перекопська — це частина давньої пекарні.

Дата публікації 15:22, 27.08.25 Кількість переглядів 9 Знайдені вражаючі підземелля у селі Нове Місто

«Випічка хлібу була прибутковою справою. Там були печі», — каже він.

Реклама

На уточнювальне питання про те, скільки років або сотень років цим підземеллям, Андрій Пушак каже наступне: «Добромилю дали Магдебурзьке право в 1566 році. А Нове Місто отримало Магдебурзьке право набагато раніше (з відкритих джерел відомо, що воно було отримано у 1463 році — Ред.). Приблизно на сто років раніше. Це говорить про те, що Нове Місто мало статус міста раніше за Добромиль. Тут була велика торгівля, Нове Місто потерпало від набігів татарів, потім у Першу світову війну багато цінних будівель знищили росіяни. Щодо підземель — їм точно 500 років».

При цьому Андрій Пушак каже, що є міфи про те, що ці підземелля ведуть до самого кордону з Польшею, але підтверджень цьому немає.

Раніше повідомлялось про те, що чоловік затіяв ремонт гаража і знайшов прихований скарб. За однією з цеглин він знайшов монети, які можуть коштувати тисячі доларів.



