Жінка на Тернопільщині народила і залишила немовля посеред вулиці: як вона це пояснила

У Тернопільській області до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка таємно народила та залишила немовля посеред вулиці. Дитину помітили випадкові перехожі та врятували.

Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду Тернопільської області.

За даними суду, жінка 20 квітня 2025 року о 4:00 самостійно народила немовля. Вона нікому не розповідала про вагітність та не викликала медиків.

Далі вона загорнула дитину та поклала у сумку і вивезла до селища Вишнівець Кременецького району. Там породілля залишила дитину на ґрунті біля закинутого магазину. На щастя, випадкові перехожі помітили дитину і викликали медиків.

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона розповіла, що народила дитину таємно від родичів.

«Після народження дитини вона, в той же день, приблизно 10 години, у сумці перенесла дитину на вулицю Богуна в селищі Вишнівець Кременецького району, де, витягши її із сумки, поклала його на ґрунтове покриття біля недіючого магазину, а сама повернулась до свого будинку», — йдеться у матеріалах суду.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 2 ст. 135 КК України. Її засудили до 2 років іспитового терміну.

