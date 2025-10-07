ТСН у соціальних мережах

Жінка народила трьох дітей, щоб чоловік зміг виїхати з України: як він "віддячив"

Адвокатки розповіли, як в Україні використовують дітей, щоб уникнути мобілізації.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко

Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко / © ТСН

Адвокатки Кристина Очкур та Марія Левченко розповіли, як в Україні використовують дітей, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Вони розповіли кілька історій, як батько використав жінку та своїх дітей, а потім покинув їх напризволяще.

Про це вони розповіли в інтерв’ю ТСН.ua.

Адвокатки розповіли кілька історій, як батьки після того, як виїхали за кордон відмовились від своїх дітей.

«Жінки реально на це йдуть. У нас є варіанти, коли чоловіки із жінками і цими дітьми виїжджали за кордон і там покидали родину. Був кейс, коли жінка у пологовому будинку, вона не була у шлюбі, залишила дитину, щоб він її забрав. Вони утрьох виїхали за кордон і він її покинув з дитиною, на яку у неї немає документів. Дівчата життя довге і ризикувати життям дітей заради чоловіка не варто. У нас багато кейсів, де діти перебувають за кордоном у дитячих будинках», — сказали вони.

Адвокатки також розповіли історію, коли жінка з дітьми виїхала за кордон і знайшла там нове кохання. Після цього малечу вилучили, а їхній батько намагається повернути дітей до України.

«Дітей вилучають, батьку дітей не видають. А діти — у дитбудинку. Дуже багато дітей вилучається за кордоном в українок. Особливо у Німеччині», — сказали вони.

