Наслідки атаки по Києву / © Associated Press

У Києві кількість через кривавий російський обстріл кількість загиблих зросла до 15 осіб. Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару безпосередньо по житловій забудові столиці. Пошкоджено житлові будинки у Дарницькому районі — там повністю зруйновано під’їзд 5 поверхового будинку. Побило висотки і в Дніпровському, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському районах. Всього по Києву одночасно працюють пів тисячі рятувальників, які розбирають завали.

У Дарницькому районі, де зруйновано житловий будинок — живими дістали трьох людей. Під завалами можуть бути ще люди.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Найбільше через російський обстріл постраждав Дарницький район столиці. На місці події працюють рятувальники.

«На деяких локація знайдені фрагмент тіл, ми не можемо остаточно стверджувати про цифру загиблих. Після ідентифікації тіл можемо говорити про загиблих», — каже речниця ДСНС України Світлана Водолага.

Під час етеру журналісти побачили, як рятувальники принесли ноші і краном спускали тіло ще однієї загиблої людини.

Жителі цього району пригадують моторошну ніч:

«На вокзалі 5 метрів внизу вібрацію почули. Після цього почали люди приносити дітей в покривалах, почали відмивати, аптечку шукати на вокзалі», — каже жінка.

Багато штабів порозгортали рятувальники, і поліцейські, і швидка допомога. Також психологи тут працюють, бо дуже багато людей чекають на близьких.

ТСН поспілкувалась із чоловіком, який поки не знає, де його дружина. Люди приносять воду, їжу.

«Тут зараз багато хто чекає родичів. І жінка, яка чекає на свою доньку та дочку. Також чоловік, в якого загинула дитина, дівчинка. Він тут зараз оформлює документи. Також є чоловік, який чекає, що дружину знайдуть», — каже психологиня ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня росіяни здійснили комбіновану атаку по Києву. Ворог використовував «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети і гіперзвукові ракети «Кинджал».