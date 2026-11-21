Жінка вигадала шахрайську схему / © pexels.com

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Івано-Франківський міський суд ухвалив вирок жінці, яка за кілька днів ошукала чотирьох людей за допомогою підроблених банківських квитанцій у смартфоні. Зловмисниця «розраховувалася» фейковими переказами за оренду житла, одяг, засоби гігієни та навіть виманювала у перехожих готівку.

Про це йдеться у вироку суду від 10 листопада 2026 року.

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П’ять епізодів шахрайства за п’ять днів: як діяла зловмисниця

Події розгорталися в Івано-Франківську наприкінці серпня — на початку вересня 2025 року. За даними слідства, жінка не мала грошей на рахунку, проте за допомогою власного мобільного телефона генерувала фальшиві платіжні документи про нібито успішний переказ коштів і показувала їх потерпілим:

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Оренда квартири через Booking (28–29 серпня): обвинувачена забронювала квартиру на три доби та надіслала власнику фейкову квитанцію на 6600 гривень . Наступного дня вона домовилася змінити умови проживання на дві доби і сформувала ще один підроблений чек — уже на 4500 гривень .

Засоби гігієни в магазині (31 серпня): близько 10:00 ранку в крамниці «Екопростір» на вулиці Шевченка жінка набрала засобів гігієни на 6684 гривні , показала продавчині фальшивий чек про переказ на картку та пішла з товаром.

«Обмін» готівки біля термінала (31 серпня): того ж дня близько 16:55 поблизу магазину «Щедрик» на вулиці Кисілевської зловмисниця помітила чоловіка, який поповнював картку через термінал. Вона запропонувала йому віддати їй 3800 гривень готівкою в обмін на переказ на його рахунок, показала підроблену квитанцію та зникла з грошима.

Одяг у торговому центрі (1 вересня): у магазині ТЦ «Мальва Пасаж» на вулиці Дністровській обвинувачена «придбала» одяг на 10 940 гривень, знову використавши фейковий електронний чек.

Пояснення обвинуваченої та вирок суду

На суді жінка повністю визнала провину та розкаялася. Вона пояснила, що у 2025 році втратила матір, перебувала у тяжкому психоемоційному стані й навмання приїхала до Івано-Франківська без достатньої кількості грошей на проживання. До ухвалення вироку обвинувачена повністю відшкодувала збитки всім потерпілим.

Суд ухвалив:

визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно);

призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 000 гривень (3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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