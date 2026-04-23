Жінка з Дніпра вигадала, як стати пенсіонеркою: її випадково викрили і покарали

Жінка вигадала, як стати пенсонеркою

Центральний районний суд міста Дніпра виніс вирок місцевій мешканці, яка намагалася обдурити державу та перевізників. Жінка знайшла на землі чужий документ і вирішила привласнити його, змінивши фотокартку.

Про це йдеться у вироку суду.

Жінка знайшла чуже посвідчення та змінила фото там

Історія розпочалася на початку лютого 2026 року на проспекті Лесі Українки. Жінка знайшла біля зупинки громадського транспорту пенсійне посвідчення на ім’я іншої жінки. Замість того, щоб повернути документ власниці або поліції, вона вирішила використати його для власної вигоди — передусім для безкоштовного проїзду в транспорті.

Вдома жінка вдалася до маніпуляції: наклеїла власне фото поверх оригінального зображення на захисну термоплівку та повторно заламінувала посвідчення. З цим «артефактом» вона почала їздити містом, вдаючи із себе пенсіонерку.

Жінка сама себе видала

Кар’єра «пенсіонерки» закінчилася 10 лютого. Жінка розпивала алкоголь біля будинку на проспекті Олександра Поля, де її помітили поліцейські. На вимогу пред’явити документи жінка впевнено надала підроблене посвідчення.

Правоохоронці миттєво помітили сліди переклеювання фотокартки. Під час огляду місця події фальшивку вилучили, а проти дніпрянки відкрили кримінальне провадження.

Вирок суду

Варто зазначити, що обвинувачена лише у листопаді 2025 року звільнилася з місць позбавлення волі, де відбувала термін за незаконне поводження зі зброєю та хабарництво. Новий злочин вона вчинила лише через три місяці після виходу на волю.

Рішення суду: