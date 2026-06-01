Жінка з Хмельниччини вигадала, як заробляти десятки тисяч гривень у Facebook та Instagram: вона поплатилася

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області оголосив вирок місцевій мешканці, яка розгорнула серію махінацій у популярних соціальних мережах.

Використовуючи фейкові профілі та заплутані безготівкові розрахунки через третіх осіб, зловмисниця виманювала у довірливих громадян великі суми грошей.

Про це йдеться у вироку суду.

Схема №1: «позика» від імені спільного знайомого у Facebook

Як встановив суд під час вивчення матеріалів справи, на початку січня 2025 року обвинувачена створила в соціальній мережі Facebook фейковий обліковий запис. З цього профілю вона розпочала активне листування з жителькою Шепетівки.

Діючи з корисливих мотивів, шахрайка скористалася тим, що потерпіла була впевнена, ніби спілкується зі своїм реальним знайомим. Від його імені шахрайка попросила терміново переказати гроші. Для збору коштів зловмисниця використала картку своєї знайомої, заздалегідь збрехавши їй, що туди має надійти оплата за товар, який вона нібито продає на інтернет-ресурсах.

Потерпіла, не підозрюючи обману, двома траншами (спершу 3 000 гривень, а за дві години — ще 20 000 гривень) переказала 23 000 гривень зі своєї картки в «ПриватБанку» на рахунок в «Універсал Банку», наданий шахрайкою.

Схема №2: вигадані послуги та «помилковий» платіж в Instagram

Наприкінці лютого 2025 року обвинувачена реалізувала іншу схему, але вже в Instagram. Створивши комерційний профіль, вона запевнила нову жертву, що офіційно надає послуги з розміщення рекламних оголошень. Вартість «просування» шахрайка оцінила у 17 000 гривень.

Для переказу коштів жінка надала рахунок ФОП, який належав продавцеві непродовольчих товарів. Напередодні зловмисниця звернулася до цього підприємця, начебто бажаючи придбати речі на скромну суму 1 700 гривень, і таким чином виманила його банківські реквізити.

Потерпіла погодилася на умови та переказала 17 000 гривень на вказаний рахунок ФОП. Одразу після цього підсудна зв’язалася з продавцем товарів, заявивши, що «випадково» переказала зайві гроші, та попросила повернути їй решту — 15 300 гривень — на її власну картку в банку ПУМБ. Підприємець, не знаючи про злочинні махінації, виконав прохання. Таким чином, шляхом повторного шахрайства жінка видурила у другої жертви 17 000 гривень.

Що розповіла підсудна

У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину в обох епізодах інтернет-шахрайства, погодилася з правовою кваліфікацією та щиро розкаялася. Свої протиправні дії молода жінка, яка наразі перебуває у відпустці по догляду за дитиною, пояснила важкими життєвими обставинами. Вона заявила суду, що гроші були їй екстрено необхідні на лікування тяжкохворої матері.

Обвинувачена також додала, що повністю усвідомила протиправність своїх дій, активно співпрацювала зі слідством і ще до винесення вироку добровільно та в повному обсязі повернула всі видурені гроші обом потерпілим. Потерпілі жінки в суд не з’явилися, надіславши письмові заяви, що збитки їм відшкодовано, претензій вони не мають і просять суворо не карати підсудну.

Рішення суду

Зважаючи на те, що фактичні обставини справи ніким не оспорювалися, суд розглянув провадження за спрощеною процедурою. Судді врахували, що жінка раніше не була судима, має вищу освіту, виховує малолітню дитину і позитивно характеризується за місцем проживання. Головними пом’якшувальними обставинами визнали щире каяття та стовідсоткове відшкодування збитків. Обтяжувальних чинників виявлено не було.

Шепетівський міськрайонний суд ухвалив:

Жінку визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України. За сукупністю злочинів (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) призначити їй остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 51 000 гривень. Запобіжний захід до набрання вироком чинності жінці не обирати. Речові докази: мобільний телефон марки iPhone 11, який належав засудженій і використовувався нею як безпосереднє знаряддя для ведення листування та шахрайського виманювання коштів, офіційно конфіскувати на користь держави.

Штраф засуджена має сплатити в дохід держави. Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів до Хмельницького апеляційного суду з обмежених кримінально-процесуальним законом підстав.

