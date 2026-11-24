Жінку покарали за інтимне відео / © pixabay.com

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Саксаганський районний суд Кривого Рогу виніс вирок місцевій жительці, яка влаштувала платну інтимну відеотрансляцію на вебкам-платформі. За це жінку оштрафували на 34 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку суду від 17 листопада 2026 року.

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Платний ефір, який побачила поліція

Як встановило слідство, офіційно не працевлаштована уродженка Кривого Рогу створила обліковий запис на вебсайті BongaCams та розмістила на сторінці прайс-лист із переліком платних послуг сексуального характеру за токени.

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19 січня 2026 року близько 11:00 ранку жінка, перебуваючи у власній квартирі, за допомогою комп'ютера та вебкамери запустила пряму трансляцію порнографічного характеру в режимі реального часу. Ефір виявили та зафіксували працівники поліції під час моніторингу сайту, а судова мистецтвознавча експертиза підтвердила, що записане відео належить до продукції порнографічного характеру.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Угода зі слідством та рішення суду

4 листопада 2026 року обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. На суді жінка повністю визнала провину, щиро розкаялася та попросила затвердити угоду.

Суд ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості та визнати жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 301 КК України (виготовлення та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру);

призначити їй узгоджене покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 гривень (2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

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