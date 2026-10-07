Жінка зі Львівщини набрала кредитів та програла все у казино: вона вигадала, як не повертати гроші

Жінка програла кредитні кошти в казино та звернулась до поліції

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У Львівській області засудили жінку, яка взяла 33 000 гривень кредиту та програла все в онлайн-казино. Щоб не повертати борги, жінка звернулась до поліції.

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області.

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Жінка набрала кредитів та програла гроші у казино

Як встановило слідство, протягом 2024 року жінка оформила мікрокредити у 10 різних фінансових установах (зокрема ТОВ «АВЕНТУС Україна», «ЄГРОШІ», «Слон Кредит» та інших). Усі отримані кошти загальною сумою 33 309 гривень вона витратила на ставки в онлайн-казино, придбання в місцевих магазинах та перекази на інші картки.

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Коли настав час повертати борги разом із нарахованими відсотками, 21 січня 2026 року жінка прийшла до відділення поліції № 2 у м. Миколаїв і подала заяву про злочин. Вона заявила, що невідомі особи влітку 2024 року використали її персональні дані й оформили на її ім’я кредити, про які вона нібито дізналася лише в день звернення.

На підставі її заяви правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки). Наступного дня під час допиту як потерпілої жінка, яку було попереджено про кримінальну відповідальність, повторно дала неправдиві покази.

Проте під час розслідування поліцейські з’ясували, що всі гроші надходили безпосередньо на банківські картки заявниці й були витрачені нею особисто.

Зізнання та вирок суду

У судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину, щиро розкаялася та пояснила, що збрехала поліції, аби приховати власний програш у казино та уникнути сплати боргів. Враховуючи її каяття, суд розглянув справу у спрощеному порядку (за ч. 3 ст. 349 КПК України).

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1 жовтня 2026 року Миколаївський районний суд Львівської області визнав жінку винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383 (свідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, поєднане з обвинуваченням у тяжкому злочині) та ч. 2 ст. 384 (свідомо неправдиві покази потерпілого) Кримінального кодексу України.

Під час призначення покарання суд урахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей, допомогу ЗСУ, а також те, що на утриманні жінки перебуває двоє малолітніх дітей і один дорослий син-студент.

Суд ухвалив:

Призначити покарання за ч. 2 ст. 383 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 384 КК України — 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

За сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання — 2 роки і 6 місяців позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбування покарання з випробуванням , встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік .

Зобов’язати жінку періодично з’являтися для реєстрації до органів з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів від дня його проголошення.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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