Жінка з Одеси вигадала, як заробити на інтимі, та поплатилась

Жительку Одеси засудили за інтимні відео / © pexels.com

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В Одесі до іспитового терміну засудили жінку, яка знімала пікантні відео та продавала їх у Telegram. На суді жінка повністю визнала провину, пояснивши свої дії скрутним матеріальним становищем.

Про це йдеться у вироку Хаджибейського районного суду м. Одеси.

Жителька Одеси продавала свої пікантні відео

Як встановив суд під час відкритого засідання, раніше не судима уродженка Одеси за допомогою відеокамери власного мобільного телефона iPhone 11 зняла два відеофайли за своєї участі, які «згідно з висновками подальших експертиз містили ознаки порнографічного характеру». Знятий контент вона зберегла в пам’яті гаджета з метою подальшого продажу.

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Слідством задокументовано два окремі епізоди збуту:

14 лютого 2026 року жінка через свій обліковий профіль у Telegram надіслала два порнографічні відеофайли покупцю. Натомість на її банківську картку АТ «Універсал Банк» (Monobank) було перераховано грошову винагороду у сумі 800 гривень; 9 березня 2026 року одеситка вчинила аналогічне правопорушення повторно. Протягом 14 хвилин вона надіслала тому самому покупцеві ще п’ять раніше заготовлених інтимних відеозаписів. За цю партію контенту на її картку надійшов платіж у розмірі 670 гривень.

Дії обвинуваченої кваліфікували за ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України (виготовлення, зберігання порнографічної продукції з метою збуту, а також її збут, вчинений повторно).

Спрощена процедура та щире каяття на суді

У судовому засіданні обвинувачена беззаперечно і в повному обсязі визнала свою провину у кримінальних правопорушеннях. Зважаючи на це, прокурор звернувся до суду з клопотанням відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України — визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким із сторін не оспорюються.

Оскільки учасники процесу правильно розуміли зміст обставин справи і не заперечували проти скороченого розгляду, суд обмежився допитом підсудної та вивченням її особистісних характеристик. Обвинувачена підтвердила всі факти з обвинувального акта, щиро розкаялася та запевнила, що пішла на цей крок виключно заради отримання грошей у складний життєвий період. Суд визнав її показання послідовними та логічними. Единною пом’якшувальною обставиною Феміда визнала щире каяття, обтяжуючих чинників виявлено не було.

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Вирок суду

Призначаючи міру покарання, Хаджибейський районний суд Одеси врахував ступінь тяжкості злочинів (нетяжкий та тяжкий), повне визнання провини, наявність постійного місця проживання та неофіційного працевлаштування, а також те, що жінка не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.

Рішення суду:

За сукупністю злочинів (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) жінці призначили остаточне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з виготовленням кіно- та відеопродукції, строком на 1 рік;

На підставі статті 75 КК України засуджену звільнили від відбування основного тюремного строку з випробуванням, встановивши іспитовий термін тривалістю 1 рік ;

На засуджену поклали стандартні обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Попри те, що сумарний чистий заробіток одеситки від продажу роликів склав усього 1 470 гривень, судовим вироком її зобов’язали сплатити на користь держави витрати за залучення експертів на загальну суму 7 131 гривня 02 копійки (за проведення двох судових мистецтвознавчих експертиз).

Крім того, суд застосував процедуру спеціальної конфіскації на підставі статей 96-1 та 96-2 КК України. Знаряддя вчинення злочину — мобільний телефон iPhone 11 чорного кольору, з якого знімалися та надсилалися відеоматеріали, примусово та безоплатно вилучено у власність держави. Запобіжний захід до набрання вироком законної сили засудженій не обирався.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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