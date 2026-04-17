Жінка з Рівненщини вигадала, як отримали 102 тисячі гривень надбавки до пенсії

Жінка вигадала, як отримувати доплату до пенсії

Олевський районний суд Житомирської області виніс вирок пенсіонерці, яка разом із спільником організувала схему незаконного отримання підвищеної пенсії.

Жінка фіктивно зареєструвалася в зоні Чорнобильського радіоактивного забруднення, де фактично ніколи не проживала.

Про це йдеться у вироку суду.

Що вигадала жінка, щоб отримувати підвищену пенсію

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена вирішила скористатися нормою закону, яка передбачає суттєві доплати (два прожиткових мінімуми) непрацюючим пенсіонерам, що мешкають на територіях, постраждалих від аварії на ЧАЕС.

Для реалізації плану вона домовилася зі знайомим, який прописав її у своєму будинку в селі Журжевичі (зона гарантованого добровільного відселення). Після отримання штампа в паспорті та довідки від старостинського округу, жінка подала позов до Житомирського окружного адміністративного суду проти Пенсійного фонду.

Адміністративний суд, не знаючи про обман, задовольнив позов пенсіонерки. На підставі цього рішення ГУ ПФУ в Житомирській області з липня 2023-го по грудень 2024 року виплатило жінці 102 816 гривень додаткових коштів.

Весь цей час пенсіонерка фактично проживала у селі Кам’яне на Рівненщині, не маючи жодного стосунку до зони забруднення на Житомирщині.

Що розповіла жінка

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що прописалася у знайомого виключно заради грошей і щиро розкаялася. Важливим фактом стало те, що вона повністю повернула Пенсійному фонду всі 102 тисячі гривень завданих збитків ще до винесення вироку.

Вирок суду

Суд кваліфікував дії жінки за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Рішення суду:

Визнати жінку винною у шахрайстві.

Призначити покарання у виді 1 року позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

