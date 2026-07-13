Жінка з Житомира отримала 150 000 гривень доплати до пенсії: чому її покарали

В Україні засудили пенсіонерку / © ТСН

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В Україні до пробаційного нагляду засудили жінку, яка отримала 150 000 гривень доплати до пенсії.

Про це йдеться у вироку Народицького районного суду Житомирської області.

Як жінка домоглася доплати до пенсії

Суд встановив, що «підсудна, маючи вищу освіту, детально знала законодавчі норми. Зокрема, статтю 39 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“, яка після рішення Конституційного Суду від 17 липня 2018 року відновила свою дію у старій редакції. Ця норма передбачає суттєві щомісячні доплати непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зонах радіоактивного забруднення — зокрема, у селищі Народичі, яке офіційно віднесене до зони обов`язкового відселення».

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У вересні 2022 року жінка звернулася до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Народицької селищної ради та офіційно зареєструвала своє місце проживання в селищі Народичі в будинку знайомого. Проте фактично жінка продовжувала постійно мешкати у власній квартирі в місті Житомирі.

ПФУ змусили платити через Житомирський адмінсуд

Після отримання прописки у жовтні 2022 року пенсіонерка звернулася із заявою до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області з вимогою нарахувати їй законне підвищення до пенсії. Отримавши від ПФУ офіційну відмову, жінка подала офіційний позов до Житомирського окружного адміністративного суду. У позовній заяві вона вказала завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито дійсно постійно мешкає на забрудненій території на законних підставах. 2 березня 2023 року адмінсуд ухвалив рішення на її користь і зобов`язав Пенсійний фонд нарахувати їй підвищення до пенсії у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб щомісячно.

Пенсійний фонд у період з 1 травня 2023 року по 31 грудня 2024 року виплатив жінці 149 234 гривні 70 копійок.

Як викрили пенсіонерку та про зщо вона розповіла

Афера розкрилася після перевірки правоохоронних органів. Поліція склала офіційний акт підтвердження фактичного місця проживання, а під час огляду приміщення у січні 2026 року остаточно підтвердилося, що за місцем прописки в Народичах пенсіонерка ніколи не з’являлася, а сусіди її не знають. Також слідчі долучили до матеріалів провадження дані оператора мобільного зв`язку «Київстар» (на DVD-R диску), які чітко зафіксували, що телефон жінки під час отримання виплат постійно перебував у Житомирі.

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У судовому засіданні обвинувачена свою провину в скоєнні кримінального проступку за частиною 1 статті 190 КК України (шахрайство) визнала повністю. Вона щиро покаялася, підтвердила всі обставини фіктивної зміни реєстрації заради грошей і заявила, що вкрай шкодує про вчинене.

Вирок суду

Народицький районний суд ухвалив:

Визнати жінку винною у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 190 КК України.

Призначити їй покарання у вигляді 1 року пробаційного нагляду .

Покласти на засуджену обов’язки періодично з`являтися для реєстрації до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без офіційного погодження.

Цивільний позов Головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області про відшкодування матеріальних збитків суд задовольнив частково. Оскільки під час судового процесу обвинувачена вже встигла добровільно повернути державі перші 5 000 гривень (згідно з квитанцією від 6 червня 2026 року), суд постановив стягнути з неї на користь ПФУ решту суми — 144 234 гривні 70 копійок.

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