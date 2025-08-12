Жінку арештували через напис на футболці: про що там йшлось (фото)

Жінку арештували через напис на футболці / © Pixabay

Реклама

Феміністична активістка в Марокко була взята під варту і заявила, що їй погрожували закидати камінням в Інтернеті після того, як вона опублікувала фотографію, на якій була одягнена в футболку з написом «Аллах — лесбійка».

Про це пише dailymail.co.uk.

Ібтіссаме Лачгар звинувачують у тому, що вона опублікувала фотографію в футболці, яка є образливою для ісламу, і написала підпис, який також був образливим для релігії.

Реклама

Прокуратура при суді першої інстанції Рабату в Марокко оголосила, що дівчина була взята під варту, поки влада розслідує скандал фотографією.

Жінка у соцмережах зазначила, що вона таким чином хотіла показати те, як іслам принижує жінок.

Ібтіссаме Лачгар / © Daily Mail

Лачгар — психологиня з розвитку, а також феміністична та атеїстична активістка, яка організувала низку протестів у Марокко на захист прав жінок, ЛГБТК+ та проти насильства з боку чоловіків.

Вона є співзасновницею Альтернативного руху за індивідуальні свободи (MALI), який виступає за індивідуальні свободи, такі як право на аборт та одностатеві шлюби.

Реклама

Її допис викликав обурення в Інтернеті, а також дискусії, причому деякі акаунти висловлювали підтримку феміністці.

Лачгар у Facebook заявила, що після того, як вона опублікувала фото у футболці із провокативним написом, протягом трьох днів зазнала «кібербулінгу, тисяч погроз зґвалтуванням, смертю, закликів до лінчування і побиття камінням». Частина користувачів закликали посадити жінку. Згодом її таки затримали.

Марокканський закон 2002 року, що обмежує свободу ЗМІ, стверджує, що висловлювання, які вважаються критичними щодо «ісламу, інституту монархії або територіальної цілісності», є неприпустимими і можуть бути покарані тюремним ув’язненням.

Нагадаємо, чоловік описав, що відчуває людина після клінічної смерті.