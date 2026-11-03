Жінку, яка приїхала на "швидкій" до будинку в Петропавлівській Борщагівці, затримали: нові деталі від Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Getty Images

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Правоохоронці затримали Валентину Молоду, яка під час інциденту у Петропавлівській Борщагівці на Київщині здійняла скандал із заявами про «заручників» у будівлі та представлялася лікаркою, власницею клініки «Мед-Престиж». За три дні до цього жінка разом із водієм провели розвідку будівлі, біля якої виникли протести.

Про це ТСН розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

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Кирило Буданов розповів про дії Молодої, не називаючи її прізвища.

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«Це складна ситуація. Я вважаю, що потрібно утриматись від суб’єктивних оцінок. Те, що можу сказати на загал, ну, до прикладу, дуже цікавий факт. Я розумію, що люди були збурені, але і були факти провокації. До прикладу, з чого це все почалося? Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку цього об’єкта. Це все відфіксовано і так далі», — пояснив керівник ОП.

За його словами, під час подальшого опрацювання ситуації правоохоронці виявили у телефоні жінки матеріали, які свідчать про заздалегідь підготовлені дії. Йдеться про фото і листування.

«Є переписка з певними телеграм-каналами, які розпочали масово цю розсилку. Я не знаю до кінця, з якою метою це робилось — або з особистих мотивів, підняти свій рейтинг, чи заробити певні гроші, — але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, все ж таки — з трошки іншою, антидержавницькою метою», — припустив Буданов.

Він зазначив, що водночас не варто пояснювати всю скандальну ситуацію в Софіївській Борщагівці виключно діями провокаторів. За словами керівника ОП, інцидент продемонстрував наявність суспільної напруженості та проблем, які потребують вирішення.

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«Так, з одного боку провокатори, але з іншого боку — це напруга в суспільстві. Вона (жінка — ред.) затримана«, –повідомив Буданов.

Що відомо про Валентину Молоду

Нагадаємо, 2 листопада Молода викликала поліцію та зчинила скандал із заявами про «заручників» у приватному будинку в Петропавлівській Борщагівці. Жінка представилася лікаркою та власницею клініки «Мед-Престиж». За даними «Слідство.Інфо» та YouControl, це не відповідає дійсності: справжнім власником миколаївської фірми є Михайло Фурман, який зазначив, що заклад не працює від 2023 року, а спецавтомобіль «швидкої» продали 2024-го.

Наразі Молода керує центром пластичної хірургії, громадськими організаціями та районною федерацією дзюдо. За інформацією поліції Київщини, саме вона викликала правоохоронців і спровокувала заворушення, поширивши чутки про людей, яких нібито незаконно утримують у будівлі.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада

Нагадаємо, вдень 2 листопада в соцмережах почали з’являтися повідомлення про нібито захоплення людей у заручники в Петропавлівській Борщагівці. За попередньою інформацією, озброєні чоловіки начебто утримували близько 40 людей у підвалі приватного будинку. Згодом його оточили протестувальники з вимогою звільнити нібито утримуваних там військовослужбовців. Люди скаржилися на побиття та катування чоловіків.

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Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що приміщення використовували військовослужбовці НГУ. За його словами, туди прибувають мобілізовані, яких після цього направляють до навчальних центрів. Півненко також повідомив, що чотирьох військових, затриманих після СЗЧ, відправили до медцентру НГУ, а всередині будівлі залишалися ще 18 бійців, з якими все гаразд.

Генерал заявив, що катувань не було, і що він особисто контролює службове розслідування щодо інциденту, а винних у разі порушень покарають.

ДБР розпочало кримінальне провадження за статтею про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Слідчі мають встановити, чи законно військові перебували в будинку, перевірити інформацію про можливе застосування до них примусу, а також з’ясувати обставини конфлікту та дії всіх його учасників.

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