Жінку, яка відмовилась від двійні у Чернівцях, вмовляли подумати: що вона вирішила

Керівниця Чернівецького обласного перинатального центра Любов Годнюк (на фото) у соцмережі розповіла про щемливу історію двійні / © ТСН

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У Чернівцях набула резонансу історія породіллі, яка офіційно відмовилася від двійні та, як повідомили джерела ТСН.ua у владних структурах регіону, зайняла тверду позицію щодо свого рішення.

Так, днями керівниця Чернівецького обласного перинатального центру Любов Годнюк опублікувала на своїй сторінці у соцмережі наступний допис: «Моє серце сьогодні розривається… Це наші двійнята — милий хлопчик і чарівна дівчинка. Двоє крихітних див, які щойно прийшли у цей світ…Ми не знаємо їхніх імен і молимося за їхнє майбутнє. Від них відмовилася мама Офіційно. У них не буде урочистої виписки, про яку мріють — повітряних кульок, квітів, усміхнених рідних, які чекають удома, і перших сімейних фотосесій…Моє серце розбите вщент».

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Допис керівниці Чернівецького обласного перинатального центра Любові Годнюк у соцмережі

Як з’ясував ТСН.ua, мати цієї двійні — жінка, який не виповнилось ще і 30 років. За словами наших джерел, у анкетних даних вона зазначила про себе, що є незаміжнею та не має постійного місця роботи, зареєстрована як мешканка Чернівецької області. Крім того, у спілкуванні, під час якого з’ясовувалися причини відмови від двійні, жінка відповіла, що це є її особистим рішенням.

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Це підтверджують офіційно і у обласній Службі у справах дітей.

«Буквально позавчора ще раз додатково фахівці соціального центру мали із нею розмову і повідомили, що вона має визначений законом період до 2 місяців обдумати ще раз своє рішення. Вона ще раз нам сказала, що своє рішення відносно дітей вона не змінює. Ми всі розуміємо, що зараз складна ситуація. Можливо, має місце післяпологова депресія, можливо, інші обставини. Виносити та народити двох діток — це складно. Породілля має час на те, щоб обдумати своє рішення», — повідомила в коментарі для ТСН.ua керівниця служби у справах дітей Чернівецької ОВА Марія Кобєлєва.

За її словами, породілля проінформувала про своє рішення одразу після пологів.

«Якщо жінка не змінить свого рішення, то дітки будуть згодом тимчасово влаштовані або у патронат, або на тимчасове влаштування. Потім, коли за документами будуть мати можливість бути усиновленими, коли будуть кандидати на усиновлення, то їхня мати вже не отримає інформації про них. Станом на вчора вона не повідомляла, що хоче забрати дітей», — уточнила Марія Кобєлєва.

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Водночас із цим вона зауважує: «Мене бентежить те, що є люди, які засуджують цю жінку. При тому, що достеменно не відомо, яка у неї ситуація. Вона прийшла до пологового, а не народжувала таємно, не залишала дітей у небезпеці».

За офіційними даними, станом на 28 жовтня у цих дітей ще не було імен, також лікарі попередньо не виявили у них вад, пов’язаних із здоров’ям.

Крім того, джерела ТСН.ua у медичних колах Чернівецької області повідомили, що їх ця історія розчулила до сліз.

«Мої колеги розповіли наступне, хоча, звісно, ця інформація потребує перевірки: породілля — це дуже симпатична жінка, про яку кажуть, що у неї начебто не було вибору, але при цьому вона хотіла зберегти цих дітей і дати їм кращу долю. Рішення було зваженим. Колеги-лікарі кажуть, що породілля — надзвичайно смілива жінка. Чернівцями ширяться чутки, що зачаття начебто не було добровільним. Але підкреслюю, що це — лише припущення, а не офіційний мотив», — повідомила нам одна з відомих у Чернівцях лікарів.

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Як всиновити дитину: перелік умов

У коментарі для ТСН.ua в обланій Службі у справах дітей повідомили, що протягом останніх двох діб до соцслужби телефонують дуже багато людей та ставлять питання про те, чим можна допомогти цій двійні та який алгоритм всиновлення.

«Дуже багато людей ставлять питання про те, як можна провідати та всиновити. Ми всім пояснюємо, що законодавством передбачений норматив всиновлення, це — відповідальний процес. Перша інстанція, куди треба звертатись — Служба у справах дітей за місцем проживання. Працівники підкажуть та допоможуть із збором документів. Для всиновлення потрібно зібрати документи, серед яких зокрема довідка про заробітну плату, довідка про несудимість, довідка від лікаря про те, що людина психічно здорова. Потім — стати кандидатами на всиновлення, пройти навчання, отримати сертифікат. Спеціальна комісія повинна побачити умови та вирішити, чи готова певна людина стати кандидатом на всиновлення. Існує облік, черга. Тобто, коли ці діти набудуть права бути всиновленими, то є черга. Ми маємо інформувати кандидатів. Наприклад, є такі, які не готові брати грудничків. Станом на зараз цим діткам два дні», — каже керівниця Служби.

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