Жінку мало не поховали живцем: шокувальна історія про "зіпсований" похорон

Історії з «воскресінням» схожі на сказку, але трапляються доволлі часто у різних куточках світу / © ТСН

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Оголошена мертвою жінка «ожила» дорогою просто на власний похорон. Сталося це в лікарні на Майорці, що в Іспанії. Як так сталося та що кажуть лікарі — читайте далі в ексклюзиві TSN.ua .

Жінка ожила в похоронному бюро

Літню жінку вже оголосили мертвою і везли до похоронного бюро, коли раптом персонал виявив, що вона досі жива, пише Daily Star. Однак, як повідомляється, персонал був нажаханий, коли виявив, що у пенсіонерки є пульс і вона навіть ворушить пальцями. Парамедики похоронного бюро Son Valenti підтвердили, що вона жива, і відвезли її назад до міської лікарні Хуана Марча де Буньола.

Поточний стан жінки залишається невідомим. Зараз триває внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, як так сталося, що медики помилково оголосили жінку мертвою. До слова, цей інцидент перегукується з аналогічним випадком у червні минулого року, коли 74-річна американка, яку оголосили мертвою в будинку для літніх людей, «ожила» в мішку, коли тіло привезли до похоронного бюро. Проте, згодом вона, на жаль, померла.

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Воскресіння в США

За інформацією Daily Star, Констанс Гланц була оголошена мертвою о 9:44 ранку 3 червня. Але все змінилося в похоронному бюро в Лінкольні, штат Небраска, США, куди її доправили.

Працівники похоронного бюро ледь не вискочили зі шкіри, коли помітили, що Констанс дихає. Персонал не гаяв ні секунди, негайно зробив штучне дихання і зателефонував до екстрених служб та поліції, щоб повідомити про «незвичайний» інцидент.

Офіс шерифа округу Ланкастер підтвердив, що Гланц відвезли до лікарні. Пізніше її вдруге оголосили мертвою. Старший помічник шерифа Бен Гаучін, який працює 31 рік, сказав, що ніколи не бачив нічого подібного.

«Це дуже незвичайний випадок. Я займаюся цим 31 рік, і нічого подібного раніше не траплялося», — сказав він журналістам.

Правоохоронці запевнили, що розслідування триває, але наразі немає жодних ознак, що хтось намагався передчасно покласти Констанс у труну.

«Наразі не змогли виявити жодних злочинних намірів з боку будинку для літніх людей, але розслідування триває. Констанс помістили до госпісу при будинку для літніх людей. Коли вони повідомили, що вона померла, офіс шерифа округу Ланкастер не направив коронера. Випадок не підпадав під параметри для виклику поліції та проведення коронерського розслідування. Констанс було 74 роки», — зазначили поліцейські.

Парагвайське диво воскресіння

І такі історії трапляються доволі часто. Так, у квітні цього року новонароджена дівчинка дивом ожила під час свого похорону. Але на жаль, дитина все одно померла через тиждень, повідомило видання NTK.

Маленька Мілагрос де Хесус народилася передчасно і важила лише 367 г. Її 21-річну матір було доставлено до лікарні 12 квітня. На 26-му тижні вагітності у неї виникли проблеми із диханням.

Оскільки майбутня мама не отримувала достатньої кількості кисню, лікарі вирішили провести екстрений кесарів розтин. Після операції сім’я отримала звістку, що новонароджена дівчинка не мала жодних ознак життя і була оголошена мертвою.

Пізніше вони забрали свідоцтво про смерть і отримали маленьку труну з тілом дитини. Але наступного дня, 13 квітня, дядько побачив, як новонароджена рухала головою після того, як під час поховальної церемонії її окропили святою водою.

Тато, Ігнасіо Медіна Вега, розповів місцевим ЗМІ, що «коли дядько підійшов попрощатися з нею, він побачив, що малеча ворушить головою і дихає». Потім підійшов і батько, і побачив, «як б’ється її маленьке серце». Сім’я негайно відвезла дитину назад до регіональної лікарні Сьюдад-дель-Есте в однойменному парагвайському місті. Батько пригадував, що «лікарі назвали це дивом, адже фактично її збиралися поховати живцем».

Зазначається, що немовля залишалося в труні понад чотири години, а кришка була закрита приблизно половину цього часу. Представник лікарні Федеріко Шредель заявив, що дитину, можливо, помилково оголосили мертвою через каталепсію — стан, що характеризується відсутністю реакцій на зовнішні подразники, непритомністю та розслабленими м’язами.

«Через передчасне народження таке може статися. Пацієнт практично втрачає будь-які важливі ознаки життя», — додав він.

Після «воскресіння» дівчинки, її батьки вирішили назвати її Мілагрос де Хесус, що перекладається як «Диво Ісуса». Однак після тижня боротьби за життя в реанімації дитина все одно померла від зупинки серцево-легеневої діяльності близько 21:30 20 квітня. Лікарі намагалися реанімувати дитину близько 20 хвилин, але, на жаль, докладені зусилля виявилися марними. Наступного дня дитину поховали.

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