Жінку з Львова позбавили пенсії та змусили повернути державі 116 тисяч гривень: яка причина

Жінку змусили повертати пенсію

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У Львові на 116 тисяч гривень оштрафували жінку, яка купила підроблену довідку МСЕК, щоб отримати пенсію.

Про це йдеться у вироку Сихівського районного суду м. Львова.

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Схема з підробленою довідкою МСЕК та сервісним центром ПФУ

Обвинувачуваною у справі є неодружена львів’янка з технічною освітою, яка працює різноробочою на приватному підприємстві та раніше не мала судимостей.

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Як встановило слідство, у червні 2022 року жінка вирішила оформити пенсію. Не проходивши жодних обстежень у Сихівській міжрайонній МСЕК, вона дістала завідомо підроблену «Довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією» про нібито наявність у неї 3-ї групи інвалідності через загальне захворювання.

Аби приховати обман за місцем проживання, 22 червня 2022 року жінка особисто подала фальшиву довідку та заяву на призначення пенсії до сервісного центру Пенсійного фонду України в селищі Підволочиськ Тернопільської області. До документів вона додала реквізити власного банківського рахунку.

На підставі цієї підробки Головне управління ПФУ в Тернопільській області призначило їй виплати та видало офіційне посвідчення особи з інвалідністю.

У результаті з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2026 року на картковий рахунок львів’янки систематично надходила пенсія. За чотири роки сума незаконно одержаних коштів сягнула 116 455 гривень 26 копійок.

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Каяття в суді та відшкодування збитків

Під час судового засідання (яке відбувалося в режимі відеоконференції) обвинувачена повністю визнала свою вину, щиро розкаялася та повідомила, що повністю повернула Пенсійному фонду всі незаконно отримані кошти. Жінка просила суд не карати її суворо та призначити мінімальний штраф.

Представник потерпілої сторони — ГУ ПФУ в Тернопільській області — підтвердив повне відшкодування завданих державі збитків та подав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Оскільки обставини злочину ніким із учасників не оспорювалися, суд обмежився допитом обвинуваченої та дослідженням матеріалів, що характеризують її особу.

Рішення суду

Сихівський районний суд м. Львова ухвалив:

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Визнати жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману / шахрайство).

Призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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