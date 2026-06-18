Жінку з Львова позбавили пенсії та змусили повернути державі 144 000 гривень

Жительку Львова засудили через пенсійну аферу

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У Львові на 34 000 гривень оштрафували жінку, яка чотири роки незаконно отримувала пенсію по інвалідності.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

Як жінка “купила” пенсію

Як встановило офіційне слідство, жінка навесні 2022 року вирішила оформити пенсію по інвалідності та купила фальшиві довідки.

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28 квітня 2022 року вона особисто подала цю завідомо фальшиву довідку разом із заявою про призначення пенсії по інвалідності, вказавши для нарахувань свій банківський рахунок в АТ «Ощадбанк». На підставі цих фіктивних паперів чиновники ПФУ ухвалили позитивне рішення, а на початку 2023 року жінці навіть видали офіційне «Посвідчення особи з інвалідністю».

Схема працювала понад чотири роки — у період з квітня 2022 року по травень 2026 року. За цей час на банківську картку жінки від імені держави було перераховано пенсійних виплат на загальну суму 144 387,67 гривень. Цими грошима державного бюджету жінка розпоряджалася на власний розсуд, завдавши Пенсійному фонду значної майнової шкоди.

Що розповіла підсудна про свою аферу із пенсією

Під час судового засідання у Львові обвинувачена повністю і беззастережно визнала свою вину за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). Вона відмовилася від оспорювання будь-яких дат, суми чи обставин, викладених в обвинувальному акті, тому суд провів засідання за спрощеною процедурою без детального дослідження доказів (ч. 3 ст. 349 КПК України).

«Я вчинила цей кримінальний проступок суто через власну необдуманість. На той момент я дійсно мала певні проблеми зі здоров'ям, і коли мені запропонували швидко оформити інвалідність без проходження тривалих та марудних медичних оглядів, я просто піддалася спокусі і скористалася цією можливістю, щоб отримувати від держави додаткові кошти. Зараз я щиро розкаююся у скоєному, глибоко засуджую свою поведінку і прошу вибачення за ці протиправні дії», - заявила підсудна.

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Представники Головного управління ПФУ у Львівській області до зали суду не прибули, надіславши письмову заяву. Вони офіційно підтвердили, що жінка під час досудового розслідування повністю добровільно повернула в державний бюджет усі незаконно отримані 144 387,67 гривень, тому майнових претензій до неї відомство більше не має.

Вирок суду

Визначаючи міру покарання, Галицький районний суд міста Львова врахував, що згідно зі статтею 12 КК України, цей злочин відноситься до категорії кримінальних проступків, тобто діянь, які не становлять значної суспільної небезпеки. Також суд взяв до уваги особу підсудної: вона має вищу педагогічну освіту, раніше ніколи не притягувалася до кримінальної відповідальності, на обліках у психіатра чи нарколога не перебуває. Вагомим фактором стало і те, що жінка одружена та має на утриманні трьох дітей, двоє з яких є неповнолітніми (2013 та 2021 років народження).

Обставинами, які суттєво пом'якшили провину, суд визнав повне щире каяття, активне сприяння слідству у розкритті махінації, а головне — стовідсоткове відшкодування завданих державі матеріальних збитків. Обтяжуючих обставин виявлено не було.

Рішення суду: визнати жінку винною у шахрайстві та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

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