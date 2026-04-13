Жінку зі Львова позбавили пенсії та змусили повертати державі 127 тисяч гривень

Жительку Львова змусили повертати пенсію

У Львові Галицький районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка за фальшивою довідкою МСЕК незаконно отримувала пенсію по інвалідності ІІІ групи.

Про це йдеться у вироку суду.

Як жінка оформила пенсію по «інвалідності»

Історія розпочалася ще влітку 2022 року. Жінка, знаючи, що не проходила жодних обстежень у Сихівській міжрайонній МСЕК, подала до сервісного центру Пенсійного фонду завідомо підроблену довідку. У документі йшлося про наявність захворювання, яке дає право на призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи.

На підставі цієї фальшивки жінці регулярно нараховували виплати протягом майже чотирьох років — з травня 2022-го по січень 2026-го. Загальна сума збитків, завданих державі, склала 127 400 гривень.

Що розповіла підсудна

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила свій вчинок скрутним матеріальним становищем.

«Обвинувачена пояснила, що в той час у неї були фінансові проблеми та з`явилась можливість за невелику суму оформити собі інвалідність. Вона скористалась такою можливістю, щоб отримувати додаткові кошти», - йдеться у матеріалах суду.

Жінка запевнила, що щиро кається, і почала добровільно повертати кошти ще до вироку суду.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Суд врахував відсутність попередніх судимостей та активне сприяння розслідуванню. Дії львів’янки кваліфікували як шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК України).

Рішення суду:

Визнати винною у вчиненні кримінального проступку.

Призначити штраф у розмірі 51 000 гривень .

Стягнути решту шкоди: суд задовольнив цивільний позов Пенсійного фонду на суму 93 400 гривень (частину суми жінка вже відшкодувала раніше).

Нагадаємо, жінка з Хмельницької області оформила фейкову інвалідність, щоб її син зміг втекти за кордон, та незаконно отримувала пенсію.