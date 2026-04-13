ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
793
Час на прочитання
2 хв

Жінку зі Львова позбавили пенсії та змусили повертати державі 127 тисяч гривень

У Львові засудили жінку, яка за підробленою довідкою МСЕК чотири роки отримувала пенсію по інвалідності. Суд зобов'язав повернути державі понад 93 тисячі гривень та сплатити штраф.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Жительку Львова змусили повертати пенсію

Жительку Львова змусили повертати пенсію / © iStock

У Львові Галицький районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка за фальшивою довідкою МСЕК незаконно отримувала пенсію по інвалідності ІІІ групи.

Про це йдеться у вироку суду.

Як жінка оформила пенсію по «інвалідності»

Історія розпочалася ще влітку 2022 року. Жінка, знаючи, що не проходила жодних обстежень у Сихівській міжрайонній МСЕК, подала до сервісного центру Пенсійного фонду завідомо підроблену довідку. У документі йшлося про наявність захворювання, яке дає право на призначення пенсії по інвалідності ІІІ групи.

На підставі цієї фальшивки жінці регулярно нараховували виплати протягом майже чотирьох років — з травня 2022-го по січень 2026-го. Загальна сума збитків, завданих державі, склала 127 400 гривень.

Що розповіла підсудна

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила свій вчинок скрутним матеріальним становищем.

«Обвинувачена пояснила, що в той час у неї були фінансові проблеми та з`явилась можливість за невелику суму оформити собі інвалідність. Вона скористалась такою можливістю, щоб отримувати додаткові кошти», - йдеться у матеріалах суду.

Жінка запевнила, що щиро кається, і почала добровільно повертати кошти ще до вироку суду.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Суд врахував відсутність попередніх судимостей та активне сприяння розслідуванню. Дії львів’янки кваліфікували як шахрайство (ч. 1 ст. 190 КК України).

Рішення суду:

  • Визнати винною у вчиненні кримінального проступку.

  • Призначити штраф у розмірі 51 000 гривень.

  • Стягнути решту шкоди: суд задовольнив цивільний позов Пенсійного фонду на суму 93 400 гривень (частину суми жінка вже відшкодувала раніше).

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie