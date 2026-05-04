- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінку з Львова позбавили пенсії та змусили повертати державі всі виплати за чотири роки: яка причина
У Львові засудили жінку, яка за фальшивою довідкою МСЕК отримала від держави 131 тисячу гривень пенсії.
У Львові покарали жінку та змусили повертати понад 130 тисяч гривень пенсійних виплат. Місцева мешканка, використовуючи підроблені документи про інвалідність III групи, незаконно отримала пенсію.
Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.
Як жителька Львова змогла оформити пенсію
Згідно з матеріалами справи, в червні 2022 року жінка звернулася до Дрогобицького управління ПФУ з заявою про призначення пенсії. До пакета документів вона додала «Довідку до акта огляду МСЕК», видану Сихівською міжрайонною комісією.
Як з’ясувало слідство, жінка достовірно знала, що:
Жодного обстеження у Сихівській МСЕК вона не проходила.
Дані про її «захворювання» у довідці були цілком вигаданими.
Сам документ був завідомо підробленим.
Протягом майже чотирьох років — від травня 2022-го до лютого 2026-го — держава справно нараховувала «пенсіонерці» кошти. За цей час на її рахунок у «ПриватБанку» надійшло загалом 131 168,90 гривень.
Після викриття схеми правоохоронцями жінці інкримінували ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Покаяння та вирок
У суді обвинувачена повністю визнала провину, щиро покаялася та — що важливо для суду — повністю відшкодувала Пенсійному фонду завдані збитки.
Суд ухвалив:
Визнати жінку винною у шахрайстві.
Призначити покарання у вигляді штрафу — 51 000 гривень (3 000 неоподатковуваних мінімумів).
Оригінал підробленого пенсійного посвідчення залишити в матеріалах справи як доказ.
Суддя врахував позитивну характеристику підсудної та відсутність попередніх судимостей, обравши покарання, яке не передбачає обмеження волі, але суттєво б’є по кишені.