Жінки-доброволиці у ЗСУ: як відбувається навчання та що кажуть воїнки

Все більше жінок поповнюють лави військовослужбовців. У 118 механізованій бригаді нині проходять навчання 12 доброволиць — це найбільша група за роки війни.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на так званому нульовому дні Базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Трансформація: від цивільного життя до військового стресу

Перше шикування, а далі — перезавантаження та трансформація з життя цивільного у військове. Новачків одразу кинули у стресову ситуацію: дистанція у 500 метрів із криками, вибухами, імітацією атаки FPV та димом.

«Глєба», інструктор 118 ОМБр: «Треба вивести із того стану, рівноваги своєї, да, щоб вони попали в стресову ситуацію та розуміли, як себе поводити. За ці 50 днів ми маємо дати їм просто основну базу, щоб вони розуміли, що таке зброя, як з нею поводитись, як тактичні дії проводити, як себе одягати правильно».

Випробування далося нелегко. Одній з дівчат стало зле від диму, і вона зійшла з дистанції.

Військовослужбовиці поділились враженням

Військовослужбовиця Катерина з Одещини, яка полишила сімейну справу та власний магазин, зізналася, що не очікувала на такий початок:

Катерина, військовослужбовиця 118 ОМБр: «Я думала, шо у нас буде так, як перший день адаптації — у нас буде знайомство, нам розкажуть, що ми маємо тут робити, але то, шо так зразу буде — то ні».

Тепер Катерина вчиться керувати дронами: «На „мавіках“ набагато легше навчитись літати, чим на „фпвішкє“. На фпвішкє я пробувала на симуляторі — це зовсім друге, там треба тримати рівновагу, бо його носе отак отак, а „мавік“ — він більше легший».

19-річна Софія на псевдо «Карма» пішла до війська за прикладом батька. На запитання про самопочуття відповіла:

«Карма», військовослужбовиця 118 ОМБр: «Якщо чесно — дуже складно, але все можливо. Почуваю себе погано, але я думаю — все буде добре».

Бійчиня на псевдо «Дісней», яка була волонтеркою з 2022-го, готується працювати у команді психологічної підтримки. Вона зізнається, що до стресу готова, але фізично було важко:

«Дісней», військовослужбовиця 118 ОМБр: «Ніякі дрончики, вибухи мене не лякали, але важко було фізично проходити ось цей марш-бросок. Важкувато. Так, як ми дівчата — ми в броні, з наплічниками, автоматами — було трошки важко».

Інструктори задоволені: «Дівчата стараються, дівчата прийшли в армію. Не для того, щоб красуватися, вони прийшли на рівні з хлопцями працювати, боронити нашу державу».

Попереду на добровольців чекає 50 днів БЗВП, що має покращити не лише фізичну, а й моральну витривалість.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖІНКИ НА БЗВП! БРИГАДИ активно долучають до СЛУЖБИ ДІВЧАТ