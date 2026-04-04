Жінки у ЗСУ: військова відверто розповіла, з якою хворобою зіткнулась через службу в армії

Жінки у ЗСУ

В українському війську сьогодні служать понад 75 тисяч жінок, з яких 20 тисяч — на бойових посадах. Проте статутне спорядження досі залишається «чоловічим». Бронежилет, який має захищати від ворожих куль, стає причиною гематом, мастопатії та навіть онкології. Ветеранка ЗСУ Наталя Ліщишена стала першою українкою, яка офіційно підтвердила: їй довелося ампутувати молочні залози саме через носіння невідповідної амуніції.

Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич з’ясовувала, чому жіночі бронежилети досі залишаються дефіцитом.

Ветеранка втратила груди через бронежилет

Наталя Ліщишена у цивільному житті була юристкою. Цей фах допоміг їй зробити неможливе — документально зафіксувати причинно-наслідковий зв'язок між носінням статутного бронежилета та хворобою. Все почалося зі звичайної гематоми, на яку вона спочатку не звернула уваги.

Наталя Ліщишена, ветеранка: «Коли ти одягаєш статутний бронежилет, який не розрахований на жінок, він травмує. Стрес та постійний тиск запустили процеси в організмі. Лікарі виявили численні новоутворення. Було прийнято рішення про повну ампутацію — цей стан у будь-якому випадку стає онкологією».

Чим жіночий «бронік» відрізняється від чоловічого?

Чоловічий бронежилет — це пласка конструкція. У жінок він неминуче тисне на груди, створюючи мікротравми щосекунди протягом годин і діб. Українські виробники, як-от компанія «Укртак», розробили жіночий захист ще три роки тому.

Головні особливості жіночого захисту:

Анатомічні виточки: Виріб краще сідає за формою тіла. Демпферна система: Спеціальна м'яка вкладка зсередини амортизує навантаження від зброї та ваги самих плит. Розподіл ваги: Навіть важкі плити 6-го класу захисту в такому жилеті не тиснуть на молочні залози.

Чому ЗСУ досі не купують жіночий захист?

Поки жінки в армії купують амуніцію власним коштом або отримують від волонтерів та добровольчих батальйонів. Хоча Нацполіція та ДСНС уже забезпечують своїх співробітниць спеціальним захистом, Міноборони тільки готується до цього.

Оксана Григор’єва, радниця з гендерних питань ЗСУ: «Вже є еталонний зразок 6-го класу захисту з керамічною плитою. Він протестований і затверджений. Зараз триває етап перевірки державної якості. Коли він завершиться, будуть оголошені торги. Це має відбутися точно цього року».

За планом, перша партія складе близько 2-3 тисяч одиниць. Це лише початок, але для тисяч захисниць на передовій — це шанс зберегти не лише життя, а й здоров’я.

