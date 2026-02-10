"Жіночки привітні були": місцеві розповіли про вбивство 5 людей на Рівненщині та підозрюваного

На Рівненщині чоловік вбив 5 людей

Резонансне вбивство сколихнуло Рівненщину: п’ятьох людей знайшли мертвими в приміщенні колишньої школи, де тимчасово мешкали переселенці. За даними слідства, 72-річний чоловік під час сварки влаштував жорстоку розправу над своїми сусідами, використовуючи сокиру та молоток.

Кореспондентка ТСН Анна Махно працює на місці трагедії.

Нічна розправа у колишній школі

Трагедія сталася у селі Судобичі. Приміщення колишньої школи, яке стало прихистком для внутрішньо переміщених осіб, зараз обгороджене стрічкою — всередині працюють криміналісти. Жахлива подія розігралася близько 4-ї ранку. Про крики в коридорі поліцію повідомила соцпрацівниця.

Ігор Коцюбинський, т.в.о. керівника слідчого управління поліції Рівненщини: «При прибутті на місце події патрульної поліції було виявлено тіла 5 осіб з явними тілесними ушкодженнями».

Що відомо про вбитих та підозрюваного

Підозрюваного затримали на місці. Це 72-річний чоловік, який також приїхав зі сходу України. Слідчі кажуть: між ним та іншими мешканцями виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік схопив сокиру та молоток і взявся за розправу.

Загиблим було від 56 до 81 року. Це переселенці з Донеччини та одна уродженка Кіровоградщини.

Тарас Смалюк, староста: «Дані громадяни тут проживали — 6 осіб з жовтня 25-го року, одна жіночка приїхала пізніше. Тобто загальна кількість їх семеро. Як проживали — умови були створені на високому рівні».

Староста додає, що переселенцям активно допомагали харчами, дровами та побутовою технікою. Ще одного мешканця під час злочину в приміщенні не було — наразі він перебуває на лікуванні у медзакладі.

«Ходив до церкви щонеділі»: реакція громади

Місцеві жителі та поліція приголомшені. Кажуть, що жодних ознак агресії чи конфліктів у цій групі людей раніше не помічали.

Тарас Гнатюк, поліцейський офіцер громади: «Неодноразово я приїжджав, їх перевіряв. Також можу повідомити, що з боку населення ніяких скарг не надходило, від них також ніхто до мене не звертався. Не можу сказати, що тут якісь конфліктні ситуації відбувалися».

Сусіди згадують загиблих як дуже приязних людей.

Галина, місцева жителька: «Жіночки такі були гарненькі — і в магазин йшли, по дорозі поздоровкаються, привітні такі. А що там могло статися, то я не знаю. Я знаю про того підозрюваного, що він був щонеділі в церкві».

Що саме стало причиною раптового спалаху люті 72-річного чоловіка, наразі з’ясовують поліцейські. Затриманий дає покази. За вбивство п'ятьох людей йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше джерело ТСН.ua у правоохоронних органах повідомило, що попередній мотив вбивства наступний: підозрюваний образився через те, що його вважали ізгоєм, вигнанцем, не запрошували до спільних обідів його земляки.

