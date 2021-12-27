Зіпсовані мандрівки: через поширення штаму "Омікрон" у світі скасували майже 8 тисяч авіарейсів

Зіпсовані мандрівки: через поширення штаму "Омікрон" у світі скасували майже 8 тисяч авіарейсів

У США в деяких аеропортах відбувається справжній хаос.

Через поширення штаму "Омікрон" у світі скасували вже понад 8 тисяч авіарейсів. Найбільше від скасування рейсів постраждали Сполучені Штати та Китай.

Про це 27 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Авіакомпанії змушені відмовлятись від польотів через нестачу персоналу. Члени екіпажів не можуть виходити на роботу, бо отримали позитивні тести або контактували з людьми, у яких підтвердився "ковід".

Через поширення штаму "Омікрон" у світі скасували понад 8 тисяч авіарейсів | Новини світу

У США в деяких аеропортах відбувається справжній хаос. А у Китаї два найбільших перевізники були змушені скасувати понад 2 тисячі рейсів через локдаун у місті Сіань - тамтешній аеропорт вважається воротами у центральні та північні провінції. Та з минулого тижня його робота практично зупинена.

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Нагадаємо:

"Омікрон" виявили уже більше ніж у 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта".

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