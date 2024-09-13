Зірка Голлівуду Майкл Дуглас побачив у Києві свідчення жорстокості росіян

Голлівудський актор та продюсер Майкл Дуглас зізнався, що у Києві його найбільше вразила розбита російською ракетою дитяча клінічна лікарня “Охматдит”.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ведучій “1+1” Марічці Падалко.

“Я очікував побачити Київ більш зруйнованим, але те, що я побачив — це розбита дитяча лікарні. І мене найбільше розлютило, коли я зрозумів, як керована ракета заходила в повітряний простір, маневрувала і влучила прямісінько в ціль”, - сказав Дуглас.

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За словами голлівудської зірки, ракетний удар по “Охматдиту” став переконливим свідченням жорстокості росіян.

“Прицільний удар по дитячій лікарні. Просто важко уявити, яким повинно бути громадянське суспільство, яке дозволяє бомбити дитячу лікарню навіть в умовах війни. В Америці ми ще більше зрозуміли рівень жорстокості ворога, з яким ви боретесь”, - наголосив він.

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Нагадаємо, найбільша в Європі дитяча лікарня "Охматдит" у Києві зазнала ракетного удару російських окупантів. Унаслідок ракетного удару по лікарні "Охматдит" 8 липня загинули 2 дорослі людини. Чотири співробники "Охматдиту" - важкопоранені.

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