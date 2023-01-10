Зірка Мережі Назар передав свої заспокійливі настанови "не психуй" на фронт

Батько чотирирічного Назара, який підірвав Мережу своєю фірмовою фразою "Не психуй" та став популярним на всю країну, передав привіт із фронту. Він запевнив, що робить із побратимами усе для перемоги та спокою українців.

Про родину, яка уміє заспокоювати і робить нерви ворогам, у сюжеті ТСН.

ТСН зустрілася з Назарчиком у Луцьку. Хлопчик приїхав сюди разом із мамою, аби через волонтерів підтримати тата та усіх військових.

"Я думаю, всі вже знають мого синочка", - відео напередодні розмістили на сторінці бригади, де служить тато Назарчика Олег. Він воює уже майже рік. Разом із побратимами теж заспокоює себе знаменитою фразою: "Не плач. Все буде добре. Все буде Україна. Буде мир. Виженемо ворога з нашої України, все буде добре, головне не психувати".

Тим часом на Назарчика задивляються та одразу впізнають лучани. Вони переконують, що уже давно послуговуються та заспокоються його фразою. "Маленький хлопчик зі своєю фразою - символ перемоги". - кажуть перехожі.

Батько маленького Назара, автора фрази "Не психуй", передав привіт із фронту

Місцеві волонтери з хлопчиком фотографуються та надихаються його позитивом. Вони якраз готуються до поїздки на передову. Разом із продуктами воїнам планують передати прапор, де виводять великими літерами "Не психуйте". Поряд зі своєю фірмовою фразою Назарчик малює сонечко - як символ перемоги. Цей вислів та прапор на передовій мають ще більше підняти дух татові Назарчика та усім нашим воїнам.

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