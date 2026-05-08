Ексклюзив ТСН
613
2 хв

Зірка соцмереж олень Борис пережив дві аварії: водійка, яка збила тварину, вперше розповіла про ДТП (відео)

Найвідоміший олень України Борис потрапив у другу ДТП дорогою на лікування. Історія порятунку, результати рентгену та чому зірці доведеться залишитися без рогів — у матеріалі ТСН.

Анна Махно
Олень Борис

Олень Борис / © ТСН

Зірковий олень Борис удруге потрапив у ДТП. Цього разу — під час транспортування на Київщину для лікування після першої аварії на Рівненщині. Дорогою автівку з Борисом протаранила інша машина. На щастя, додаткових травм олень не зазнав, хоча й пережив сильний стрес. Зараз він оговтується у Центрі порятунку диких тварин.

Як обстежували найвідомішого рогатого пацієнта України — бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.

Розповідь водійки та шлях до зірковості

Борис став зіркою соцмереж кілька років тому. Пан Руслан привіз його з Волині на Рівненщину, щоб збільшити популяцію. Олень виявився напрочуд приязним: виходив з лісу до людей, позував для відео та став загальним улюбленцем. Усе змінилося півтора місяця тому, коли його збила машина.

Вперше і тільки для ТСН свою версію подій розповіла Алла — жінка, яку судили за цю ДТП.

Алла, водійка: «Він вискочив з поперечної вулиці… то було неочікувано, я не встигла відреагувати. Я загальмувала, але було вже запізно. Втекла зі страху — у мене дитина в машині, я подумала передусім, як мама».

Згодом жінка сама зізналася поліції і зараз, за її словами, щиро вболіває за одужання Бориса.

Спецоперація в хащах: рентген на причепі

Щоб обстежити Бориса, фахівці з Києва подолали сотні кілометрів бездоріжжям. Оленя довелося приспати просто в хащах, де він переховувався. До спецавтівки ветеринарів його везли на причепі за трактором пана Руслана. На все мали лише пів години, поки діяла седація.

Результати рентгену виявилися обнадійливими:

«Якраз от бачите зону перелому — вона зростається. Тобто ногу оперувати не треба. На ньому дуже багато паразитів, кліщів — ми його обробляємо. Є надія, що він ставатиме на цю ногу, він розходиться», — йдеться у сюжеті.

Чому Борис залишиться без рогів

Попри те, що нога загоюється сама, операція Борису все ж необхідна. Проблема в панті — травмованому розкішному розі.

«Бачите, вона завертається, потовщується і йде безпосередньо в око. Я думаю, нам потрібно буде зрізати цей ріг. У цьому році він буде без рогів, а потім вони будуть нормально рости», — йдеться у сюжеті.

Коли Борис почав ворушити вухами, приходячи до тями, його вже влаштували у спеціальній клітці для переїзду. Пан Руслан, який виходив оленя, зі сльозами на очах проводжав вихованця: «Тяжко на душі… Не залишу його одного, обов’язково поїду провідати».

Зараз Борис уже в Центрі порятунку на Київщині. Після операції та кількох місяців реабілітації він має повернутися до свого рідного лісу на Зарічненщину.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: РОЗСЕКРЕТИЛИ файли про НЛО! Що відомо про ОЛЕНЯ БОРИСА? | ТСН 19:00 8 ТРАВНЯ

