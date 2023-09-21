"Зірковий удар" і бажання помсти: військовий експерт пояснив атаку Путіна на Київ

Росія знову завдала масованого ракетного удару по Києву. Вранці 21 вересня уламки збитих ракет впали в кількох районах столиці, пошкодивши будинки, нежитлові приміщення.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому ворог знову завдав удару по столиці та яка його мета.

Помста за Крим і демонстрація сили

"Ворог давно не обстрілював Київ. Причина цієї ракетної атаки, на мою думку, в тому, що Путін хоче загострити ситуацію, особливо коли відбуваєть візит глави нашої держави до США. Так би мовити, закцентувати на власній силі. Гадаю, це був удар у відповідь за обстріл Криму та аеродрому під Москвою. Ціль цього ракетного удару – завдати найбільш чутливих уражень по Києву, адже, як і раніше, росіяни називають його "центром ухвалення рішень". Путін завжди використовував тиск на противника, тому не відходить від такої логіки й зараз", – розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр.).

Рятувальники КАРС ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київ / Фото КМДА

Експерт додає, що ворог намагається уразити якомога більше об’єктів, і не лише в Києві. Він прагне знищити економічні та стратегічні підприємства на півдні України, а також логістичні центри на заході.

Скільки триватимуть обстріли?

"Така логіка у Путіна. Інша справа щодо можливостей. Наприклад, високоточних ракет у росіян залишилося понад пів тисячі. Але їм вдалося налагодити виробництво власних ракет, вони виробляють від 60 до 100 ракет різних типів за місяць. Плюс у Татарстані збирають "Шахеди" з елементів, які завозяться контрабандою. Наступного року ворог планує там добудувати завод і виробляти дрони вже під російською маркою. Тому ракетні удари противника будуть тривати й надалі. Нам потрібно не лише знищувати ці боєприпаси в повітрі, а й завдавати ударів по військових об’єктах не лише у Криму, що вже роблять наші військові, а й на території РФ", – зазначає сайту ТСН.ua Ігор Романенко.

Будуть бити по об’єктах енергетики

Експерт додає, що росіяни будуть завдавати ударів по об’єктах теплоенергетики та інфраструктури з настанням холодів. А нічний удар по Києву був першою спробою.

"Питання щодо ударів по об’єктах інфраструктури росіяни ніколи не знімали. Десь удари завдавалися з більшою чи меншою інтенсивністю. Зрозуміло, чим ставатиме холодніше, тим обстріли таких об’єктів будуть чутливішими для населення. Тому є велика вірогідність, що ворог збільшуватиме кількість завдавання ударів по об’єктах теплоенергетики", – каже Ігор Романенко.

Чому важко збити ракети?

Торік ворог завдавав масованих ударів по Україні, спрямовуючи від 70 до 100 ракет, але їх вдавалося збивати. Сьогодні вранці росіяни запустили по Києву та Україні 43 крилаті ракети, з яких вдалося збити 36. Експерт пояснив, чому так відбувається.

Рятувальники КАРС ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київ / Фото КМДА

"Річ у тому, що ворог теж вивчає та аналізує роботу наших засобів ППО. До того ж, вона значно не збільшилася за кількістю. Росіяни намагаються дізнатися місцерозташування засобів ППО та прокладають маршрути ракет так, щоб вони її обходили. Тому й ракети ворога маневрують, роблячи великі кола над різними регіонами України, або їх виставляють на один маршрут, щоб було важче збити. Саме тому для нас принципово важлива наявність авіації, яка більш гнучка і може діяти на великій відстані. Тому й порушується питання перед союзниками про надання нам F-16. Це саме той маневрений засіб, який нам необхідний. А засоби ППО під час проведення удару швидко маневрувати не зможуть, тому важлива наявність літаків винищувальної авіації, які є засобами дальньої дії і швидше можуть маневрувати", – пояснює Ігор Романенко.

Наприклад, ракети, які були запущені сьогодні вранці, маневрували та постійно змінювали маршрути.

"З цим важко впоратися лише засобами ППО. Якщо ворог має велику кількість ракет і конкретну ціль, то він може використовувати тактику "зіркового удару". Це коли в різний час випускаються засоби повітряного нападу, а до цілі вони прилітають з різних боків, але в один час. Це робиться для того, щоб засобам ППО було важко з ними боротися, виснажити їх. Тобто ворог удосконалюється і застосовує різні способи ведення бойових дій", – пояснює Ігор Романенко.

Недостатньо ракет для ППО

За словами експерта, також у наших засобів ППО є певна нестача ракет, щоб відбивати атаки противника.

"Нестача ракет відчувається. Вона була і є, бо інтенсивність таких атак дуже висока – багато витрат. Нам не вистачає саме ракет для зенітно-ракетних комплексів і снарядів для зенітно-артилерійських систем. Така проблема була і залишається. Саме тому на черговому засіданні "Рамштайну" ми звертаємо увагу наших союзників і просимо надавати ракети та снаряди, щоб мати чим відбивати такі удари противника", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про ракетний удар по Києву: в місті пожежі, кількість поранених зростає (фото).

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