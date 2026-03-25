Зірку Мережі оленя Бориса, якого збив Mercedes, намагаються врятувати: що відомо

Олень Борис

Реклама

Стали відомі нові подробиці про долю зірки Інтернету — оленя Бориса з Рівненщини, якого днями збила автівка та який зараз перебуває у вкрай важкому стані через це.

ТСН.ua розшукав майстра лісу Руслана Христюка, який все життя опікується цією твариною.

Із сумом в голосі пан Руслан розповів нам наступне: «Стан Бориса — тяжкий. У нього перелом кінцівки, розбита права сторона біля рогу. Це те, що встановлено. Олень у такому важкому стані, що не є транспортабельним. Щодо оленя ветеринари скликали консиліум, львівські лікарі спілкувались з київськими. Фактично олень перебуває у мене на подвір’ї. Вдень, коли він був здоровим, він ходив по магазинах, а ввечері приходив ночувати на моє подвір’я. Моє бачення ситуації таке: його треба везти у клініку. Але як його везти, якщо він не транспортабельний. Я цього не знаю. Лікарі сказали, що треба оперувати кінцівку, але ніхто не дає гарантії, що можна довезти до місця призначення».

Реклама

За словами Христюка, оленю 8 років.

«Я його свого часу купив у вольєрі, хотів розвести шляхетного оленя. Це молодий досвідчений самець. Такий олень у світі є у єдиному екземплярі. Немає такої тварини ніде у світі, яка з лісу приходить до магазину з’їсти яблуко. Він ніколи не образив жодної людини. Шанси на життя у нього дуже малі. Вчора з’їв 3-4 яблука, сьогодні — половину банана. Більше не захотів. З кожним днем його здоров’я погіршується. Лікарі в таких умовах не можуть зробити глибинне дослідження стану його внутрішніх органів. Одна надія на Бога», — каже Христюк.

На питання щодо прогнозів, Христюк відповів одним реченням: «Хоча б він дожив до вечора».

Оленя Бориса збила жінка та втекла

Поліція Рівненської області про травмування оленя каже наступне:

Реклама

«23 березня, близько 19:15 до поліції надійшло повідомлення 57-річного жителя селища Зарічне, що на вулиці Центральній невідомий на автомобілі допустив наїзд на оленя та втік. Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем „Mercedes“ без увімкненого світла фар. Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Відповідно до огляду водійка легковика була твереза», — повідомив відділ комунікацій ГУНП в Рівненській області.

Працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали: за ст.124 (ДТП механіка), ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.

Своєю чергою, зоозахисник, керівник організації «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський в коментарі для ТСН.ua каже, що є свого роду «розбірки».

«Це не дикий олень. Це дуже контактна тварина. Всі хірурги-ортопеди крутять пальцем у скроні, коли чують про те, що „воно саме заросте“ (травма). Ті, хто опікуються оленем, послухали київську фахівчиню, яка консультувала телефоном. Було вирішено, що тварину треба залишити там, де вона є. Думаю, що будемо писати звернення на міністерство, щоб ситуацію вирішували. Виглядає так, що у когось є особисті амбіції», — повідомив нам Орест Залипський.

Реклама

