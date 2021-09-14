Зірвав вагони з колії: у Дніпрі навантажений зерновоз врізався в трамвай, забитий пасажирами

Зірвав вагони з колії: у Дніпрі навантажений зерновоз врізався в трамвай, забитий пасажирами

В результаті інциденту постраждали чотири людей.

Зерновоз зірвав трамвай з колії у Дніпрі. Вантажівка на перехресті не пропустила вагон, попри його перевагу у русі. В результаті знесла його з рейок. Ударом розірвало водійську кабіну.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 14 вересня.

Кермувальниця трамваю дивом вціліла. Жінка відбулася лише стресом. Пощастило і більшості пасажирів трамваю, що в момент аварії вони сиділи. Але чотирьом людям таки знадобилася медична допомога. І двох із потерпілих довелося навіть шпиталізувати. За попередніми висновками медиків, загрози їхньому життю немає.

Водій вантажівки пояснив, що просто не помітив трамвай. Внаслідок аварії він втратив значну частину вантажу — зерно висипалося на асфальт.

"Водій рухався по головній дорозі. Удару як такого практично не було, тобто він зачепив його і стягнув машину. Водій повністю в нормальному стані — ні ударів, ні подряпин немає", — розповів директор міського департаменту транспорту Ігор Маковцев.

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