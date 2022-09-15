"Зішкрібають по тюрмах": яких в’язнів Росія відправляє воювати до України і скільки ще може зібрати

По російських тюрмах "вагнерівці" здатні зібрати до 10 тисяч тих, кому майже нічого втрачати.

Росія може відправити на війну в Україну близько 10 тисяч в’язнів, які засуджені до значних тюремних строків або яким немає куди повертатись.

Про таку кількість в коментарі ТСН.ua повідомив колишній голова Державної пенітенціарної служби України, адвокат Сергій Старенький після того, як російські пропагандисти опублікували відео вербування головним "вагнерівцем" Пригожиним в’язнів в тюрмах РФ.

"Можуть зібрати до 10 тис. в’язнів максимум. Це можуть бути люди, у яких дуже великі строки або ті, кому залишилось відбувати значний термін. Або може йтися про рецидивістів, про сирот, які розуміють, що після звільнення не зможуть знайти роботи", - каже Сергій Старенький.

Щодо опублікованого відео Старенький, який протягом тривалого часу працював з в’язнями, висловився так: "Великого ентузіазму серед цього контингенту немає. Але з боку адміністрації можуть створити штучні проблеми для них, щоб спонукати завербуватись".

За словами Старенького, те, що в’язнів вишикували на плацу – це каже про те, що вибраний не той шлях, який принесе їм ("вагнерівцям" - Ред.) багато бажаючих.

"Варто звернути увагу на те, що в’язні, навіть фізично розвинуті, пристосовані не для бойових дій, а для вирішення конфліктів в замкненому просторі. Наприклад, якщо в колонію заходять спецпризначенці, то в’язні, навпаки, ховаються. Це в їх підсвідомості. В умовах відкритого бою користі від них не буде. Вони можуть використовуватись для залякування населення, полонених. Смішно виглядає те, що їм кажуть про потребу в штурмовиках, які будуть різати армію в окопах", - повідомив Старенький.

До цього Старенький додав, що він, як експерт, після перегляду відео побачив свідчення кадрового голоду в російській армії. "На відео вербувальник каже, що готовий взяти тих, кому виповнилось 50 років, якщо людина в фізичній формі. Це свідчить про кадровий голод", - резюмував Сергій Старенький та уточнив, що вербувальник приїхав в ту тюрму, де певна кількість в’язнів попередньо дала згоду на те, щоб їхати воювати.

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