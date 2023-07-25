“Зіткнення можуть тривати десятиліттями”: військовий експерт про сценарії завершення війни в Україні

Військовий експерт вважає, що ЗСУ можуть знищити окупантів до осені 2024 року, але за однієї умови.

Єдиний сценарій завершення війни в Україні – це знищення російської армії на нашій території, вихід на державні кордони та розвал Російської Федерації після цього.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан в коментарі ТСН.ua.

“Без розвалу Росії на частини про закінчення війни говорити не доводиться. Розвал РФ буде тривати десь протягом років 10 після розгрому російської армії. Тобто ці процеси будуть на десятиліття розтягнуті. Тому в нас латентна війна вздовж кордону, сутички і стан бойового зіткнення вздовж лінії кордону можуть бути ще 10 років”, – припускає Світан.

Військовий експерт вважає, що ЗСУ зможуть знищити російську армію на території України і вийти на державні кордони до осені 2024 року, якщо ми швидко отримаємо авіацію та зброю.

“Якщо авіація приходить на початку наступного року, то до осені ми зможемо знищити російську армію і вийти на державний кордон. Все саме від цього залежить. Після отримання авіації протягом трьох-чотирьох місяців російська армія буде розбита. А далі боротимемося з російською імперією, що розвалюється, ще років 10. Але це для економіки, для України вже не страшно. Це завдання ЗСУ, які утримуватимуть тисячокілометровий держкордон між Україною та Росією”, – каже Світан.

Він додає, що після розгрому російської армії та початку децентралізації влади вже в самій Росії, їм буде “не до ракет”. Тобто терор українських цивільних припиниться.

Нагадаємо, сайт ТСН.ua поспілкувався з військовими експертами Петром Черником, Романом Світаном, Олександром Коваленком та Олександром Мусієнком. Ми зібрали їхні прогнози та сценарії – як та коли може закінчитися війна в Україні.

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