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"Злиті" документи Пентагону: Данілов відповів, чи дійсно РФ вже воює китайською зброєю

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Злиті" документи Пентагону: Данілов відповів, чи дійсно РФ вже воює китайською зброєю

Фото: Право на владу

За його словами, китайського озброєння на фронті поки не фіксували.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував статтю The Washington Post про те, що в опублікованих у Мережі секретних документах нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії. 

Про це Данілов сказав в інтерв'ю журналістові ТСН Олександру Цаплієнку.

За його словами, українська сторона поки не бачить ознак наявності на фронті зброї, виробленої в Китаї.

"Якщо б вона тут з’явилася, ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках,  і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", – каже секретар РНБО.

Данілов запевнив, якщо китайська зброя все ж з'явиться в російських окупантів, Україна одразу проінформує наше суспільство і світ.

"Але виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо, для чого він має зараз постачати зброю РФ. Позиція Китаю нейтральна – вони не підтримують не одну, ні іншу сторону. Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними. Тому замаємося, працюємо, спостерігаємо. Скоро ми будемо мати великий обсяг інформації саме по цьому питанню", – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що Пекін, у відповідь на "злиті" документи Пентагону заявив, що не буде продавати зброю жодній зі сторін війни - ні агресорці Росії, ні Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
807
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