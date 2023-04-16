"Злиті" документи Пентагону: Данілов відповів, чи дійсно РФ вже воює китайською зброєю

За його словами, китайського озброєння на фронті поки не фіксували.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував статтю The Washington Post про те, що в опублікованих у Мережі секретних документах нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю журналістові ТСН Олександру Цаплієнку.

За його словами, українська сторона поки не бачить ознак наявності на фронті зброї, виробленої в Китаї.

"Якщо б вона тут з’явилася, ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов’язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", – каже секретар РНБО.

Данілов запевнив, якщо китайська зброя все ж з'явиться в російських окупантів, Україна одразу проінформує наше суспільство і світ.

"Але виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо, для чого він має зараз постачати зброю РФ. Позиція Китаю нейтральна – вони не підтримують не одну, ні іншу сторону. Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними. Тому замаємося, працюємо, спостерігаємо. Скоро ми будемо мати великий обсяг інформації саме по цьому питанню", – підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що Пекін, у відповідь на "злиті" документи Пентагону заявив, що не буде продавати зброю жодній зі сторін війни - ні агресорці Росії, ні Україні.

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