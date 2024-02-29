“Злив” контрнаступу, “таємниця” відставки Залужного і “замороження” війни: гучні заяви Буданова в інтервʼю CBS News

Кирило Буданов заявив, що Україна не здасться, і пролив світло на останні військові події.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтервʼю CBC News, в якому відповів на питання, які останнім часом турбують українців.

ТСН.ua зібрав найцікавіші заяви головного розвідника країни.

Що відомо про “злив” Кремлю інформації про контрнаступ

Буданов підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що є докази “зливу інформації” щодо контрнаступу України.

Втім, очільник розвідки традиційно не був багатослівним щодо теми витоку розвідданих. Він наголосив, що не буде “говорити більше, ніж президент”.

“У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів”, — заявив Буданов.

Він також зауважив: спецслужби мають докази того, що Росія знала про плани, а тому вживають заходів.

Нагадаємо, на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку. Чи відомо, хто саме “злив” росіянам план контрнаступу, глава держави не уточнив.

Питання “замороження” війни з Росією

“Замороження” війни з Росією означатиме визнання окупації українських територій. Тому Україна ніколи не піде на такий крок, заявив Кирило Буданов.

За його словами, росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши Україну “визнати захоплену територію як російську”.

“У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не станеться”, — наголосив Буданов.

Чи замінять безпілотники наземні війська

Кирило Буданов заявив, що безпілотники — це лише спосіб підтримати наземні війська. У публікації вказано, що очільнику ГУР приписують збільшення можливостей українських безпілотників. За повідомленнями, — організацію понад 100 ударів дронами на території Росії та окупованих ворогом частинах України.

Але начальник ГУР визнає проблему: “Безпілотники ніколи не замінять наземні війська. Це лише спосіб їх підтримати”.

“За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор, нічого не зміниться”, — додав керівник військової розвідки.

Чи були розбіжності між Зеленським і Залужним

Кирило Буданов висловив сумнів, що між президентом Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли якісь розбіжності. Адже, наголосив він, один є підлеглим іншого.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний / Фото: Офіс президента України

Видання CBC News зауважує, що очільник розвідки “натякнув”, що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.

“Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?”, — зауважив Кирило Буданов.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомляло, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов входив до елітного підрозділу “Загін 2245”, який готувало Центральне розвідуправління США.

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