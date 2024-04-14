Зло збирається докупи: до чого призведе атака Ірану на Ізраїль і чого тепер очікувати Україні

Ізраїль вже готує свою відповідь на масований ракетний удар Ірану. Як повідомляє CNN, 14 березня у Тель-Авіві зібрався військовий кабінет на якому вищі ізраїльскі чини мали прийняти остаточне рішення – чи бити і як саме бити у відповідь. Почалась і справжня епопея у Вашингтоні. Там спікер палати представників Конгресу одіозний Майк Джонсон налетів на Байдена через Ізраїль.

Навіть Зеленський закликав світову спільноту дати рішучу та об’єднану відповідь Ірану. Тож, чого Іран хотів досягти, атакуючи Ізраїль, як нова війна на Близькому сході вплине на війну в Україні, і чи не стирчать там вуха Москви, дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

“Правдива обіцянка” здійснилась

Операція “Правдива обіцянка”- саме так іранці назвали свою ракетно-дронову атаку в ніч на 14 квітня по Ізраїлю. Вона уже точно увійде в підручники історії, адже стала наймасштабнішою за всю історію людства. Попри те, що у Збройних силах Ізраїлю запевняють, що збили 99% ракет та дронів, а втрати понесли мінімальні, у Тегерані заявили про успіх своєї операції. Запевнили, що повторювати її там не збираються.

"Завдяки добре продуманій тактиці та ретельному плануванню, ні система ПРО "Залізний купол", ні протиракетна оборона сіоністського режиму, не змогли чинити суттєвої протидії цій операції. Операція досягла цілей", – сказав начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері.

В Ізраїлі ж політики налаштовані зовсім інакше і цього не приховують. О 15:30 14 квітня вище керівництво Ізраїля: прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, віцепрем’єр Бенні Ганц та міністр оборони Йоав Галлант збирали військовий кабінет, щоб зробити можливо поворотне рішення як для їхньої країни, так і всього світу! Чи бити по Ірану у відповідь, і чим буде це зробити найкраще? Поки що цього ніхто не знає.

Утім можна з упевненістю говорити, що тут уже Ізраїль буде сам на сам зі своїм суперником. Як повідомляє CNN, Байден навідріз відмовився якось допомагати Ізраїлю бити по Ірану. Так само не допоможуть в цьому ізраїльтянам і інші союзники, які відбивали з ними пліч о пліч ракетну і дронову навалу вночі 14 квітня.

Ізраїль вдарить по Ірану?

Але варто згадати, що Ізраїль як раз має досвід ударів по Ірану. Роблять вони це не часто, утім точно. Так от у 2012 році Ізраїль знищив ядерну інфраструктуру Ірану. Ці дані з посиланням на листування американської розвідки оприлюднили у скандальному Wikileaks. А у 2022 році Ізраїль філігранно знищив іранський завод шахедів в Сирії. Тож, можна припустити, що Ізраїль дасть дзеркальну відповідь - запустить ракети по військовим об’єктам в Ірані та по бойовикам маріонеток Ірана: Хезболли, Хамасу і т.д. І цей сценарій уже реалізується. Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, вони вгатили по великому об'єкту з виробництва зброї Хезболли в Лівані.

Ізраїль готує наземну операцію?

Може Ізраїль вчинити і трохи інакше і навіть провести наземну операцію, але точно не в Ірані. Це дуже серйозний та небезпечний ворог. У нього майже 100-мільйонне населення, велика територія. Самотужки Ізраїль навряд чи впорається з таким викликом. Експерти кажуть, що найбільша загроза для Тель-Авіва – це проксі Ірана – ліванська Хезболла. З нею як раз і можуть спробувати розібратися, аже принаймні частина ракет і дронів летіло саме з Ливану. Били також і інші іранські проксі сили: проіранські сирійські та іракські бойовики, хусити з Ємену.

Це увійде в історію

Але ця війна уж точно не буде пересічною. Адже лише перший удар Ірану побив усі можливі рекорди. За даними New York Times, Збройні сили Ірану випустили щонайменше 185 шахедів, 36 крилатих і 110 балістичних ракет. Загалом, за різними повідомленнями на Ізраїль в одну ніч летіло більше 400 повітряних цілей.

Активну участь у відбитті атаки взяли союзники Ізраїля: США і Британія.

"Ви тільки уявіть, якщо б таку допомогу мала Україна! Да що там казати, на боці Ізраїля арабська Йорданія, що викликало непорозуміння навіть в Ірані. Також у Тегерані кажуть, що пасивно підтримують Ізраїль і інші потужні мусульманські країни як то Саудівська Аравія. А колись ці країни були готові знести одна одну з лиця землі! Ця атака стала найбільшою за всю історію людства. Це дає Ірану фору, бо він буквально зробив собі саморекламу: Дивіться який я потужний і безнаказаний! Ізраїль вимушений відповісти, хоч якось", – розповідає журналіст.

Зло об’єднується

Фахівці б’ють на сполох! Світ вступає у нову епоху протистояння двох таборів: західного та так званої “вісі зла”: союзу Росії, Ірану, КНДР та Китаю. Після атаки на Ізраїль 14 квітня, аналітики з Інституту вивчення війни зробили логічний і дуже страшний висновок - зло вчиться, об’єднується і діє дуже злагоджено. До прикладу Росія та Іран. Тактика, за допомогою якої Тегеран вдарив по Ізраїлю в точності повторює російську, коли та б’є по Україні. Москва постійно на зв’язку з Тегераном і активно ділиться досвідом. Те саме відбувається і в КНДР, де стрімко розвивається ракетна програма також завдяки РФ. Зло збирається докупи і проявляє неабияку злагодженість і командну роботу.

Український військовий експерт Олександр Коваленко взагалі робить невтішні висновки. Поки в США влаштовують передвиборчий цирк і не голосують за допомогу Україні та іншим союзникам, вороги усього цивілізованого діють в команді: обмінюються зброєю, досвідом і технологіями. Так от на озброєнні Ірана уже стоять копії російських протитанкових керованих ракет “Корнет”, російські новітні РЕБ 1Л222М “Автобаза-М”, а корейські далекобійні балістичні ракети Hwasong і іранські Shahab – це копії радянського комплексу “Ельбрус”.

У Штатах своя “атмосфера”

У США ж своя “передвиборча” атмосфера. 14 квітня одіозний Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон звинуватив Байдена у тому, що Іран напав на Ізраїль. Нібито його м’яка позиція, а також засудження Ізраїля через удари по Газі, запевнили Іран, що йому можна ексалювати ситуацію.

"Оскільки Ізраїль стикається з цим жорстоким нападом з боку Ірану, Америка повинна продемонструвати нашу повну рішучість стояти на боці нашого критично важливого союзника. Світ має бути впевнений: Ізраїль не самотній. Я продовжуватиму взаємодіяти з Білим домом, щоб наполягати на належній відповіді. Підрив Ізраїлю адміністрацією Байдена та умиротворення Ірану сприяли цим жахливим подіям", – сказав Майк Джонсон, спікер палати представників Конгресу США.

Республіканці ж негайно хочуть розглянути питання допомоги Ізраїлю.

Чи буде допомога від США?!

Нагадуємо, що гроші на допомогу Тель-Авіву застрягли так само як і для України. Вони в одному і тому ж законопроєкті, який Джонсон місяцями не виставляє на голосування. Але є нюанс. Вони кажуть про гроші Ізраїлю, але про Україну ні слова. Тож є два сценарії: США голосують за виділення грошей усім, або ж приймають новий документ з грошима тільки для Ізраїлю. Олександр Коваленко вважає, що велика вірогідність саме 2 сценарію. Росія над цим саме і працює.

Відреагував на удар по Ізраїлю і президент Зеленський. За його словами Іран разом з Росією, ставить під загрозу увесь світ. Вони спільники одного злочину.

"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів. Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії. Треба зміцнювати безпеку.

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