Злочин без строку давності: в українських школах згадували жертв Бабиного яру

80 років тому окупаційна влада Третього рейху не шкодувала ні старих, ані дітей.

29 вересня 1941 року розпочалися наймасовіші розстріли євреїв у Києві. Окупаційна влада Третього рейху не шкодувала ні старих, ані дітей. За два дні загинуло майже 34 тисячі людей. Сьогодні від самого ранку до Меморіального комплексу в Бабиному яру в столиці України несли квіти та лампадки - як пересічні кияни, так і перші особи держави. Як запевнив президент Володимир Зеленський, збереження пам’яті про трагедію — наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Україна та світ мають зробити все, аби такі злочини ніколи не повторилися.

Про це йдеться 29 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

У всій країні сьогодні учням 5-11 класів розповідали про Голокост загалом і трагедію Бабиного яру зокрема. Школярів, зокрема, знайомили зі спогадами людей, яким удалося пережити цей нелюдський злочин нацистів.

Київ

В одній зі столичних шкіл про Голокост розповідав фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Безглуздість дискримінації на національному ґрунті він, як шульга, порівняв із тим, якби комусь прийшло в голову знищувати ліворуких.

“Вісімдесят років тому в цей день десятки тисяч людей знищили тільки тому, що вони народилися іншими”, - нагадує він.

Музикант закликає будь-яку дискримінацію знищувати в зародку, проганяючи від себе тих, хто пропагує ідеї зверхності одних людей над іншими за будь-якими ознаками.

Одеса

Учні одеського юридичного ліцею зачитували спогади людей, яким вдалося вижити в Бабиному яру. “Усіх підводять до відкритої ями і автоматники розстрілюють їх. Далі підводять іншу групу”, - у кожному слові тут біль та жахіття війни.

Родина директора одеського музею Голокосту Павла Козленка втратила в Бабиному Яру трьох малолітніх дітей, а загалом за час геноциду — пів сотні рідних. Його рід зберігся завдяки православному священнику, якого згодом назвали Праведником світу. “У січні 1941 року, коли депортували з гетто, він врятував мою бабусю, надавши їй притулок у капличці на кладовищі”, - розповідає він.

В Одесі є і свій Бабин Яр — колишні порохові склади, де нацисти спалили понад 20 тисяч місцевих євреїв. Були й дивовижні історії порятунку, коли одесити рятували цілі єврейські родини.

Харків

У харківському ліцеї "Обдарованість" діти мовчки та уважно слухали про жертв Бабиного Яру. На уроці присутні й міські посадовці.

Кажуть, приїхали саме в цей ліцей не випадково - неподалік розташований Дробицький Яр, де в часи окупації нацисти страчували не лише євреїв, а й пацієнтів психіатричних лікарень і радянських військовополонених - загалом близько 20 тисяч харків’ян.

Усім українським школярам цього дня також презентували інтерактивну платформу “Червона точка пам’яті”. Сюди кожен охочий може додати історії своєї родини, пов’язані з війною. Платформа стане онлайн-музеєм, який допоможе збагнути трагедію Голокосту в Україні. Сьогоднішній урок школярі, здається, добре засвоїли.

Новини України: у роковини трагедії Бабиного Яру школярам розповідали про Голокост

Автори: Сергій Осадчук та Юлія Семененко

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