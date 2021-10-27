Злочин проти людства: сенат Бразилії висунув звинувачень проти власного президента через невизнання коронавірусу

Болсонару називав «ковід» дрібним грипом і категорично виступав проти ізоляції.

Злісне невизнання коронавірусу - злочин проти людства. Бразильський сенат висунув 9 звинувачень проти власного президента. Йому мало не закинули геноцид, але в останню мить усе ж відмовилися.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

"Чого це я не можу дивитися футбол? Та в мене більше антитіл, ніж у вакцинованих", - з такими словами без маски і щеплення президент Бразилії Жаїр Болсонару намагається пройти на матч улюбленої команди, але туди пускають тільки з ПЛР-тестом чи сертифікатом про вакцинацію.

Раніше Болсонару називав «ковід» дрібним грипом і категорично виступав проти ізоляції. Перехворів, але думку не змінив. Як і 45 президент Америки Дональд Трамп - Болсонару часто в прямому ефірі говорив речі прямо протилежні до закликів лікарів. Наприклад, жартував, що «Пфайзер» може перетворити людину на крокодила, а чоловіка на жінку - чи навпаки. Чи зачитував у прямому ефірі настільки безглузді псевдонаукові доповіді, що навіть «Фейсбук» був змушений їх видалити, аби не шкодили користувачам.

«Президент - це державний інститут. Це не посада в барі, де ти можеш казати, що завгодно під пиво та барбекю», - запевнили місцеві урядовці.

Аби повернути повагу до державного інституту, сенаторський комітет на 1300 сторінках обвинувачує президента та його оточення в тому, що вони свідомо шкодили народу Бразилії. Син президента - сенатор, якого теж згадують у доповіді, вважає навпаки.

Новини світу: чому бразильський сенат висунув 9 звинувачень проти президента

«Я думаю, він так відреагував, коли дізнався. Це кепський жарт, весь цей сенаторський слідчий комітет. Доповідь неконституційна, все це жахливо шкодить народу», - заявив Флавіо Болсонару.

Велелюдні протести за імпічмент Болсонару тривають не один місяць, але прихильників у президента-популіста не менше. Тепер його, окрім злочину проти людства, офіційно пропонують звинуватити в підбурюванні до злочину, шахрайстві, фальсифікації та інших правопорушеннях – протягом кількох місяців їх склад встановлювали на відкритих і закритих слуханнях в сенаті.

Але на посаді генерального прокурора країни ставленик Болсонару. Тому навряд чи президентові, який досі відмовляється визнавати коронавірус серйозною небезпекою - найближчим часом загрожує в’язниця.

Нагадаємо, що у Бразилії від початку пандемії захворіло понад 21 мільйон людей і 606 тисяч осіб не змогли побороти недугу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання