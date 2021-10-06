Злочин, який не має терміну давності: у 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру вшанували жертв нацизму

Злочин, який не має терміну давності: у 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру вшанували жертв нацизму

У місці, де 80 років тому розстріляли десятки тисяч людей, відбулися урочисті заходи.

У Бабиному Яру на найвищому рівні вшанували жертв, розстріляних нацистами в кінці вересня 41-го року. В заходах брали участь президенти України, Німеччини, Албанії та Ізраїлю.

Про це 6 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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Іцхак Герцог, зокрема, оголосив про створення в Україні Єврейського національного фонду. Ця організація, буде займатись зміцненням родинних зв'язків євреїв України та Ізраїлю. А також - екологією, зокрема планують висаджувати дерева. Сьогодні уже встигли провести першу таку акцію - в Бабиному Яру створили Алею Пам'яті - з 80 дерев.

Меморіальний комплекс "Бабин Яр" уперше опублікував імена 159-ти нацистів, які вбивали євреїв, ромів, українців 29 та 30 вересня 1941-го року. Це чоловіки від 20-ти до 60-ти років. Більшість з них після війни повернулись до цивільного життя і не були покарані. Це лише перша частина розлогого дослідження трагедії, в майбутньому список катів буде поповнюватись. За найближчі 5 років з Бабиного Яру планують зробити один з найбільших центрів дослідження Голокосту в Європі. За кошти держави та меценатів побудують комплекс музеїв та арт-інсталяцій про саму трагедію, її жертв, та українських Праведників світу, які рятували євреїв з ризиком для себе.

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"Це місце, яке є символом і найбільшою братською могилою Голокосту й одночасно символом спроб знищити його з нашої пам'яті. Це місце має стати головним центром з вивчення Голокосту в Східній Європі й найбільшим музеєм", - зазначив голова Наглядової ради Меморіалу Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

Новини України: президенти різних країн вшановуватимуть жертв у Бабиному Яру

"Коли я приходив до Бабиного Яру зі своїм друзями, гостями, іноземцями, я завжди відчував, що потрібно щось зробити тут. Але завжди думав, що це фактично нелегке завдання. І тільки 2015 року, коли ми почали на цю тему говорити, я теж відчув, що це реально. 5 років тому ми оголосили про наш зобов'язання створити Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Я його вважаю дуже важливим. Ми відчуваємо величезну відповідальність, ми не маємо права на помилку. До цього залучена величезна команда найталановитіших молодих українців, провідних світових фахівців, великих світових художників, архітекторів, скульпторів - відмінна величезна команда тих, хто усвідомлює свою відповідальність. Ми маємо розповісти правду. Коли ця правда буде сильно нами розказана - це буде важливий стейтмент. Україна потужно заявить - ми сучасна здорова нація і будемо однією з найуспішніших європейських націй. Це дуже важливо для успішного майбутнього України" - сказав бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

Офіційна церемонія відбувалась в рамках пам’ятних заходів до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. В ній, крім президентів України, Ізраїлю та Німеччини брали участь представники єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, й українців, які рятували євреїв від смерті та отримали звання Праведників народів світу.

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Захід розпочався о 17:00 годині біля пам’ятника "Менора". Гості вшанували пам’ять загиблих у Бабиному Яру в роки нацистської окупації.

Під час церемонії Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича "Бабин Яр", (написану ним у 1962 році на основі поеми "Бабин Яр" Євгена Євтушенка).

Протягом вечора звучали твори у виконанні класичних музикантів, а в символічній синагозі "Місце для роздумів", що відкрилась цієї весни, кантор зачитав молитву в пам’ять загиблих.

Також відома художниця Марина Абрамович представила новий меморіальний об’єкт у Бабиному Яру – "Кристалічну стіну плачу". Це один із найбільших у Європі артоб’єктів, збудованих протягом останнього десятиліття. Її довжина сягає 40 метрів, а висота – більше 3 метрів. Головні матеріали, використані в інсталяції, – українське вугілля антрацит і кристали кварцу із Бразилії. Необроблені кристали - символізують джерело нової енергії та надії людства, що Голокост ніколи не відбудеться знову. Іза задумом авторів київська стіна плачу є продовженням стіни в Єрусалимі.

Новини України: у "Бабиному Яру" відкрили новий артоб'єкт – "Кристалічну стіну плачу"

Як відомо, цього року в Бабиному Яру буде відкрита перша черга меморіалу. Окрім "Кристалічної стіни плачу", також до кінця року буде закінчено зведення музейного простору "Курган", спроєктованого архітектурною компанією з Німеччини. Об’єкт відтворює історію розстрілів 29–30 вересня 1941 року в Бабиному Яру за допомогою технології 3D-моделювання.

Окрім того, на офіційній церемонії з промовами виступили президент України Володимир Зеленський, президент Ізраїлю Іцхак Герцог і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Урочистості у Бабиному Яру тривали до 21 години.

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