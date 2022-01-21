Злочинці масово "замінували" десятки шкіл по всій Україні: де шукали "бомби"

Злочинці масово "замінували" десятки шкіл по всій Україні: де шукали "бомби"

У деяких містах через такі фейки та ледь не щоденні евакуації школярів перевели на дистанційку.

Нова хвиля "мінувань". Силовики напередодні перевіряли всі школи Харкова, Вінниці та Рівного. І все через анонімні погрози підірвати навчальні заклади.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 січня.

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У Рівному учнів та педагогів з усіх шкіл екстрено евакуювали. Вибухотехніки, кінологи з службовими собаками обстежували заклад за закладом. Небезпечних предметів не виявили. Останніми днями хвиля псевдомінувань прокотилася всією Україною. Перевіряли не тільки школи, а й аеропорти, торговельні центри і метро. У деяких містах через такі фейки та ледь не щоденні евакуації школярів перевели на дистанційку.

“Наразі провели обстеження 10 шкіл. Вибухонебезпечних об’єктів не виявлено. Попереду ще обстеження 18 шкіл та деяких навчально-виховних закладів. Всі навчальні заклади оглядаються ретельно”, — розповів керівник відділу вибухотехнічної служби на Рівненщині Олександр Мамчур.

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