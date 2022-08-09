Злочинцям дають владу задля терору: експерт розповів, для чого РФ мобілізовує засуджених

Правоохоронці одразу декількох структур підтвердили інформацію американського Інституту вивчення війни про те, що Росія зараз відправляє на війну в Україну в’язнів.

Це робиться для того, щоб залякувати жителів тимчасово окупованих регіонів України.

Як розповіли ТСН.ua в спецслужбах, це стало непоодинокою практикою з боку Росії та представників псевдореспублік.

Мобілізовані злочинці залякують місцевих та тікають з поля бою

Насамперед, це використовується для поповнення рядів окупантів живою силою. Крім того, українські правоохоронці кажуть, що участь злочинців у війні, на думку окупантів, має психологічно впливати на громадську думку мирного населення України, залякати мешканців.

Наприклад, нещодавно СБУ опублікувала відео допиту серійного крадія з "ЛНР", який відсидів три терміни за крадіжки та розбій. За четвертий, злочин він не захотів сісти в тюрму, а погодився на пропозицію бойовиків піти воювати проти України.

"З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, "вояк" більшість часу провів в комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві", - розповідають в СБУ.

За даними правоохоронців, цей чоловік після трьох днів боїв сам здався в полон.

Підтверджують таку тенденцію і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Після прибуття в Балаклію нового батальйону окупантів, зокрема з числа мобілізованих у рф колишніх кримінальних в’язнів, різко зросло агресивне ставлення до місцевого населення, жорстокість та аморальна поведінка загалом", - повідомили розвідники на своєму офіційному Telegram-каналі.

Засуджених на фронті використовують задля терору та виконання "брудних" робіт

В той же час, більше цікавих подробиць нам розповів колишній голова Державної пенітенціарної служби, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький. Він керував українською тюремною системою, зокрема і під час російської агресії в 2014 році, тому володіє великим об’ємом раніше невідомої інформації.

"Я підтверджую інформацію про те, що, наприклад, в колоніях "ДНР" та "ЛНР" періодично є бесіди з в’язнями, яких схиляють вступити в батальйони. Ті, хто погоджується, отримують умовну свободу. Але ними не комплектують кадрові частини, які безпосередньо ведуть бої. Найбільш в’язнів використовують для залякування та терору місцевого населення на окупованих територіях. Іншими словами, злочинцям дають зброю та деякі повноваження. Але з точку зору боєготовності вони не підготовлені", - каже Старенький.

І додає, що також їх використовують для брудних робіт: для прибирання трупів, для розгрібання завалів.

"Їх вважають військовими другого сорту, але їх влаштовує те, що над ними немає конвою, є майже свобода, є можливість щось вкрасти у місцевих. Деякі використовують війну для реалізації своїх садистських схильностей. Все ж таки частина в’язнів може використати відправлення на війну для втечі. Зауважу, що на війну зазвичай в переважній більшості не підуть "блатні" - у них правило не брати зброї та не служити державі", - каже Старенький.

Щодо в’язнів безпосередньо з Росії, Старенький каже наступне: "Як відомо, губернатор кожного регіону повинен сформувати загони. Там, де це можливо за рахунок колоній – таке є. Але багато бажаючих воювати там немає. Зі всієї Росії зможуть набрати не більше 10 тисяч таких, яких можуть використовувати як військових, для інших робіт, звісно, більше".

У Росії із засуджених роблять "героїв"

У Росії загиблих в’язнів час від часу представляють суспільству як героїв. Посмертно. Так нещодавно пропагандисти розповіли про свого "героя" Костянтина Тулінова, у якого за плечима декілька тюремних термінів за замах на вбивство, грабежі на наркозлочини. Повідомляється, що він був активістом в тюремній системі Росії та загинув липні на війні в Україні, начебто, підірвавши себе і трьох українських військових.

З відкритих джерел відомо, що Тулінов може бути причетний до катувань російських військових, повідомляється, що декілька років тому він був засуджений на 14-річний термін.

"Тюремний активіст в Росії – це людина, яка співпрацює з адміністрацією тюрми", - каже Сергій Старенький.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері телемарафону розповів, що Росія використовує своїх в'язнів у війні проти України, як "гарматне м'ясо".

Читайте також: