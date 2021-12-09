"Злочини не мають кордонів": в Офісі Зеленського прокоментували санкції проти Тупицького та Портнова

"Злочини не мають кордонів": в Офісі Зеленського прокоментували санкції проти Тупицького та Портнова

В Офісі президента вважають, що за злочини повинна наступити відповідальність.

Санкції, які запровадили США проти відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького та українського політика, який від 24 січня 2014 був першим заступником голови Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова - це свідчення того, що злочини не мають кордонів.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

"Думаю, це (санкції - ред.) свідчення того, що деякі злочини і відповідальність за них не мають кордонів. І рано чи пізно за них наступає відповідальність", - сказав Сибіга.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького та Андрія Портнова — українського політика, який від 24 січня 2014 був першим заступником голови Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича.

Читайте також: