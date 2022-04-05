Злочини росіян на Київщині: Зеленський анонсував створення спільної з ЄС комісії

Окремо буде внутрышня справа.

Україна домовилася, що буде створена спільна з Єврпейським Союзом комісія, яка буде розслідувати злочини російської армї в Київській області.

Про це президент Володимир Зеленський сказав 5 квітня в інтерв’ю українським ЗМІ.

За його словами, країна буде діяти за законодавством, адже живе у "цивілізованому світі".

"Позавчора ми домовилися, що буде спільна комісія разом з ЄС. Ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн. Вона також повинна була публічно заявити, що ми робимо це. Я чекаю на її приїзд до Києва. Прокурори різних держав будуть займатися всіма цими злочинами", - сказав він.

Крмі того, каже президент, що є окрема внутрішня справа "до цих злочинців, які катували наших людей". "Ми будем шукати всіх цих людей", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, в яких російські вбивці ховали мирних людей, розстріляних лише через те, що вони були українцями. Лише станом на 3 квітня з Київщини вивезли понад 400 тіл українців, яких вбили окупанти.

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