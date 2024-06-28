Зловісна тенденція чи випадковість: за червень троє людей впали на колії метро Києва

Вже другий день в метро Києва неспокійно. Вчора на станції "Університет" на колії впав чоловік, а сьогодні на станції "Золоті ворота" з-під потяга діставали тіло загиблої жінки.

У соціальних мережах пишуть про зловісну тенденцію, мовляв, неспроста стаються такі трагічні випадки.

Адже кожного разу рух потягів на лініях метро зупиняється або обмежується, а станції підземки тимчасово зачиняються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

До речі, за червень трагічні випадки сталися на усіх трьох лініях Київського метро.

Синя гілка – ампутована рука

Нагадаємо, що 13 червня, на станції метро "Контрактова площа" під прибуваючий потяг, втративши рівновагу, впала 39-річна жінка.

Потерпілу дістали на перон рятувальники та передали медикам. На жаль, історія закінчилася сумно – жінці ампутували ушкоджену руку.

Червона гілка – травмував ноги

У четвер, 27 червня, під потяг метро на станції метро "Університет" впав 33-річний чоловік.

Очевидці кажуть, що потерпілий потрапив під перший вагон поїзда та несамовито кричав під ним – людині затиснуло ноги. У деяких місцевих ТГ-каналах писали, що чоловіку відрізало кінцівки. Але як запевнили у поліції – це не так, потерпілого вдалося деблокувати та передати медикам.

"Чоловік який потрапив під потяг на станції метро "Університет" – живий. Правоохоронці спільно з співробітниками метро та ДСНС дістали його з колій та передали медикам. Йому 33 роки і ноги йому не відрізало, лише травмувало", - розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Очевидці кажуть, що саме цей пасажир стрибнув на колії в момент прибуття поїзду на станцію.

В поліції Києва розповідають, що перевіряють інформацію.

"Попередньо так. Але слідчі дії ще тривають, встановлюються всі обставини", - повідомили у поліції.

Зелена гілка – смерть на колії

Останній випадок найстрашніший. Через падіння людини на колії станції метро "Золоті ворота" було обмежено рух поїздів на зеленій гілці підземки. Також закрито для пасажирів три станції метро.

Спочатку мережею ширилися чутки, що під поїзд потрапила дитина 10 років. Але у поліції Києва спростували цю інформацію.

"На станції метро "Золоті Ворота" стало зле жінці 57-ми років, внаслідок чого вона впала на колії та загинула", - повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Там додають, що рух поїздів у підземці відновлено, а особу загиблої встановлюють.

В поліції Києва запевняють, що трагічні випадки у метро ніяк між собою не пов’язані. Вони могли статися через необережність пасажирів, їх фізичний чи психологічний стан.

До речі, на вулиці зараз тримається сильна спека, що теж може відображатися на самопочутті людей та впливати на їх стан здоров’я. Особливо, коли вони після жаркої вулиці потрапляють у прохолодне приміщення метрополітену. Але чи могла погода вплинути на стан потерпілої, у поліції не коментують.

У метро Києва під потяг потрапила людина

Що кажуть в метрополітені

У Київському метрополітені підтверджують, що за червень у підземці сталося три нещасних випадки з падінням пасажирів на колії. Всі випадки розслідує поліція.

"Наше завдання оперативно організувати рух поїздів і зробити все можливе, щоб відновити перевезення пасажирів. Наш алгоритм дій незмінний: якщо пасажир опиняється на колії під потягом, то призупиняється рух на лінії. Ми організовуємо рух поїздів відповідно до того, на якій станції сталася НП. Як тільки пасажира забирають медики, ми відновлюємо роботу станції та запускаємо рух на лінії", - пояснюють ТСН.ua у пресслужбі Київського метрополітену.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в Києві жінка впала під потяг метро – що відомо (відео)

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