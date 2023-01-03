Злякалася ракет і народжувала під гул літаків: історія киянки, яка стала мамою трійні у новорічну ніч

У перший день Нового року у Києві народилась перша в місті трійня. У пологовому будинку № 5 на світ з’явились одразу три козаки - Матвій, Богдан та Владислав! Хлопчики народжувались під виття сирени, гул літаків та масовану атаку дронами-шахедами на місто.



Сайт ТСН.ua поспілкувався з щасливою мамою хлопчиків Іриною Жайворонок.



Ірина – киянка. Їй 36 років. Живе з мамою в однокімнатній квартирі. До війни працювала прибиральницею в офісі. Роботу з початком війни втратила. Як вона сама жартує, тепер у неї буде потрійна робота – виховання своїх синочків.



"Про вагітність дізналась в травні, коли прийшла на консультацію. З першим чоловіком я прожила 18 років, і у нас не було діток. А з теперішнім чоловіком ми живемо в цивільному шлюбі, не розписувались. Через три місяці від початку війни я прийшла на обстеження до лікаря-гінеколога. Мені спочатку сказали, що у мене буде двійня, я потім додали "зачекайте-зачекайте", і "знайшли" ще одного хлопчика – "у вас буде трійня", – згадує посміхаючись Ірина Жайворонок.



Вона пригадує, як від новини по щоках покотились сльози радості. Всю вагітність жінка провела в Києві. Каже що нікуди не їздила, а коли лунала повітряна тривога, йшла до укриття. Вона додає, що безмежно вірить нашим воїнам, ППО і ЗСУ. Столиця набагато безпечніша, ніж інші регіони, де поруч тривають активні бойові дії.



"Спочатку я переживала: що ж буде? В країні війна, постійні ракетні обстріли, а я з трьома дітьми... Але потім заспокоїлась, взяла себе в руки. Бо ж це мої синочки, мої козаки і захисники! З такими думками і жила весь час, коли виношувала своїх діток. Зараз хлопчики в реанімації, бо народилися раніше потрібного часу. Було два ракетних удари по Києву до Нового року, коли по місту сильно гатили ракетами. Можливо я сильно злякалася цього… Дітки мали пізніше народитись, а вийшло так, як вийшло. Хлопчики мої не захотіли чекати, а вирішили виходити – захищати маму", – розповідає сайту ТСН.ua Ірина Жайворонок.



Жінці робили кесарів розтин. Хлопчики народились в ніч з 31 грудня на 1 січня. В 2:45 народився перший, в 2:46 другий і в 2:47 третій.



"Коли я народжувала, то чула гул літаків, які пролітали над пологовим будинком №5. Але я вірила в наших хлопців та ЗСУ, їх потужний захист. Я народжувала діток не в підвалі, а в хороших умовах. Дуже вдячна працівникам медичного закладу, за все, що вони для нас зробили і продовжують робити. Низький їм уклін", – додає мама трійні.

Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Імена для хлопчиків придумала молодша сестра Ірини.



"Сестра заздалегідь придумала імена двом моїм козакам. Вона ж буде хрещеною для хлопчиків, їх допомогою та залізним захистом. То ж я погодилась, а найменшого назвали з мамою Богданчиком. Двоє старших – Матвійчик та Владиславчик. Всі троє мені богом дані! Вони різні, навіть волосся у них різне, таке як у мами і тата. Тато нам в усьому допомагає. Він теж був шокований, коли дізнався про трійню. Я вийшла з консультації і кажу йому: "Нас троє". А він такий: "Так, я розумію – ти, я і малюк", а я йому – ні, у нас буде трійня. Ми довго мовчали, аби все усвідомити. Тепер він всім нам допомагає, часто приходить в пологовий будинок. Чекає, коли нас випишуть. Гадаю, ми ще встигнемо розписатись. Штамп в паспорті – це не головне! Головне те, що в серці та здоров’я наших діток. Мені більше нічого не потрібно. Аби були здоровими та не голодними", – розповідає нам Ірина.



Вона щиро вірить, що війна закінчиться перемогою України.



"Я вірю, що ми переможемо, бо ми захищаємо свою землю і ні на кого не нападали. Я буду виховувати своїх хлопчиків. Хочу дивитися як вони ростуть та досягають успіхів. Вірю, що буде мир і щасливе життя у вільній країні в спокої та мирі", – каже мама малюків.



Як повідомляють в Департаменті охорони здоров’я КМДА, у перший день 2023 року в столичних пологових народилася 31 дитинка – 12 хлопчиків і 19 дівчаток.

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