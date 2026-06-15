Злива після обстрілу Путіним Києво-Печерської лаври: священники розповіли про диво

Гасити пожежу після прильоту російського дрона по Успенському соборі Лаври допомогла злива / © ТСН

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Під час масованої російської атаки по Києву та безпосередньо по Успенському собору Києво-Печерської лаври 15 червня багато українців у соцмережах звернули неабияку увагу на те, що після появи повідомлень про пожежу на даху святині у столиці почався достатньо сильний дощ. А вже зранку, коли рятувальники майже ліквідували пожежу, поблизу Успенського собору з’явилась веселка.

Варто зазначити, що більшість відомих сайтів прогнозу погоди заздалегідь повідомляли, що в Києві можливий дощ після 3 години ранку 15 червня. Але по факту дощ пішов раніше, ближче до другої години ночі — коли розпочалась пожежа після влучання дрона.

«Однозначно, навіть немає сумнівів в тому, що цей дощ став Божим благословенням і знак милості Божої до нашої обителі. Дійсно, одразу після влучання «Шахеда» по Успенському собору почався дощ. Він ставав то меншим, то посилювався, але йшов практично до тих пір, поки рятувальники повністю не загасили пожежу. І під ранок, близько 8 години, погода почала налагоджуватись. І зараз, до кінця дня, погода ясна», — сказав в коментарі для ТСН.ua єпископ ПЦУ, намісник Лаври Авраамій.

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За його словами, ранкова веселка, яку можно було побачити на території обителі, також вважається духовенством знаком милості.

Наслідки російського удару по Києво-Печерській Лаврі / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

«Це є підтвердженням того, що Бог з Україною. Удар на себе прийняла та частина собору, яка біля вівтарної частини», — каже він.

Своєю чергою, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент зауважив, що скоєне проти Лаври — це гріх, який засуджується церквою.

Пожежа на даху Успенського собору / © із соцмереж

«Українська Православна Церква рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стали загибель тисяч людей і руйнування святинь. Бог не благословляє війни. Він Сам приніс Себе в жертву за людство, щоб дарувати йому вічне життя», — повідомив він у Telegram-каналі УПЦ.

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В коментарі для ТСН.ua він додав: «Бог є Богом миру і всі дії, пов’язані із агресією, із тим, що створює загрозу для людей — це гріх, який однозначно засуджується Біблією. А відтак і церквою. Все, що відбулось цієї ночі — є жахливим, і ми категорично засуджуємо всі дії, пов’язані із бомбардуванням України. Ми вдячні Богові, що у Лаврі не постраждали люди, що представники ДСНС вчасно зробили ті дії, які були необхідні для рятування Успенського собору, який відбудовувався у 2000-му році ченцями Києво-Печерської Лаври, братією на чолі із її намісником».

Ліквідація наслідків атаки по лаврі / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Коментуючи появу веселки, Климент відповів так: «Хочу сказати вірянам, що на веселку не потрібно зважати. Потрібно зважати на те, щоб догоджати Богу, виконуючи його заповіді». Появу веселки він назвав природним явищем, яке зазвичай пояснюють метеорологи.

У Києво-Печерській лаврі нахилявся хрест: що відомо

Водночас користувачі соцмереж згадують відносно нещодавні події, які стались у храмах столиці. Наприклад, у березні минулого року завалився хрест на Хрестовоздвиженській церкві.

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Тоді, у березні 2025 року очільник Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максим Остапенко в коментарі для ТСН.ua розповів наступне: «Хрест нахилявся, його оглядали. Сьогодні (8 березня 2025 року) через те, що нахиляння стало критичним, щоб уникнути пошкодження конструкцій самої церкви, щоб уникнути загрози людям, ми викликали ДСНС. Під наглядом головного архітектора цей хрест був акуратно демонтований для подальшої реставрації».

Крім того, тоді дехто з українців згадав події січня 2022 року, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення впав хрест з одного з куполів Софійського собору Києва. За інформацією працівників заповідника, тоді хрест впав через сильні пориви вітру.

А в березні 2023 року в інформпросторі жваво обговорювати іншу загадкову подію в Лаврі, а саме — помітне потемніння купольних хрестів на даху Трапезного храму Антонія і Феодосія Печерських. Деякі з дописувачів перелякано вважали, що це є недобрим знаком для України, але посадовці заповідника тоді повідомили, що потемніння хрестів — це наслідок відсутності реставрації. Вона проводилась наприкінці 60-х — на початку 70-х років минулого століття.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що кияни обговорюють дощ після атаки РФ. Після російського удару по Києво-Печерській лаврі над Києвом пішов дощ, який частина українців сприйняла як символічний знак. У соцмережах розгорілася дискусія: для одних це була підтримка згори, для інших — збіг із прогнозом погоди.

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