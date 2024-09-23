Земельні вибори у Німеччині: чому Шольца просили не приходити на мітинги у Бранденбурзі

Ультраправа проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце на земельних виборах у землі Бранденбург. Вони лише на один відсоток відстали від соціал-демократичної партії Німеччини. Під час виборчої кампанії канцлера Олафа Шольца просили на показуватися на мітингах, щоб не псувати рейтинг партії.

Про це йдеться у матеріалі Наталії Фібріг.

У федеральній землі Бранденбург підрахували голоси після земельних виборів у неділю. 30,9 відсотка голосів там отримала соціал-демократична партія Німеччини. З відривом у менше одного відсотка їм у спину дихає ультраправа "Альтернатива для Німеччини" з результатом 29,2% голосів. Такий результат — незначне, однак полегшення для канцлера Німеччини Олафа Шольца. Якби його партія провалила б і ці земельні вибори, кандидатура Шольца на наступних федеральних виборах була б під великим питанням. Та й швидше за все треба було б проводити дострокові вибори до парламенту та обирати нового канцлера. Тепер Олаф Шольц зміг виграти трохи часу.



Запорукою успіху, хоч і сумнівного, у землі Бранденбург стала фігура земельного прем'єра Дітмара Войтке. Його партія урядує у Бранденбурзі від моменту об'єднання Німеччини. Особисто Войтке підтримують 60 відсотків виборців. Тому він заборонив Шольцу з'являтися на передвиборчих заходах і заявив, що якщо не переможе на виборах, то зовсім піде з політики. Тож виборці у Бранденбурзі голосували передовсім за нього.

"Коли відверто права екстремістська партія в нашій державі набирає близько 30% голосів, це надзвичайно тривожно для всіх нас, для всіх демократів, для всіх, хто виступає за свободу, відкритість і толерантність. Незважаючи на всю гордість, яку ми відчуваємо сьогодні через хороший результат, ми повинні поставитися до цього серйозно. Ми повинні продовжити дебати після цієї виборчої кампанії. У Бранденбургу є шанс, тільки якщо Бранденбург залишиться ліберально налаштованою і толерантною землею", — каже Дітмар Войтке.

Дітмар Войтке.

Ультраправа популістська "Альтернатива для Німеччини" посіла друге місце — це вдруге за останні кілька місяців після другого місця в Саксонії та першого місця на виборах у Тюрингії. Лідери від "АдН" у Бранденбурзі кажуть, що прихід їхньої партії до влади — це лише питання часу. Найбільше ультраправих підтримала молодь — виборці від 16 до 24 років.

Результат цих земельних виборів став болючим ударом для керівної коаліції в Берліні. Партія зелених та "Вільні демократи" вилетіли із земельного парламенту, не подолавши прохідний бар'єр. Натомість ліва партія "Союз Сари Вагенкнехт", яка, як і "АдН", виступає за зняття санкцій з Росії та припинення допомоги Україні, набрала 13 з половиною відсотка. І тепер готується увійти до місцевої влади, оскільки співпрацювати з "АдН" демократичні партії відмовляються, а самі більшості зібрати не можуть.

За рік у країні вибори, де обиратимуть уже новий парламент і нового канцлера Німеччини. І кампанія за умов, коли з обох боків підпирають крайні праві та крайні ліві, тут уже триває.

Вибори у Німеччині

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