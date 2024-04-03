Зменшення призовного віку та скасування статусу "обмежено придатний": як в Україні зміниться мобілізація

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, в якому йдеться про зменшення віку для мобілізації від 27 до 25 років. Депутати ухвалили цей закон ще минулого року. На підпис президента він чекав 10 місяців. Вочевидь планувалося, що така норма увійде до нового закону про мобілізацію, котрий Верховна Рада досі розглядає.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Підпис від глави держави отримали одразу три закони: зменшення віку мобілізованих на 2 роки, скасування поняття "обмежено придатний" та створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Довкола останнього тривало чимало як дискусій, так і спекуляцій. Трактувати його кожен намагався по-своєму, і найбільше обговорень було щодо можливості появи в Україні разом із електронним кабінетом електронних повісток.

"Жодного положення про повістку в електронному кабінеті немає", — наголосили в Міноборони.

Найперше йдеться про оновлення даних військовозобов'язаних без потреби йти до ТЦК, пояснила в ефірі "Єдиного марафону" заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. А також — про наведення елементарного порядку з військовим обліком.

Мобілізація в Україні

"Цей закон надасть можливість удосконалити систему "Оберіг". Ми надаємо "Оберегу" можливість робити обмін з іншими реєстрами. І ми зможемо давати ТЦК більше відомостей про військовозобов'язаних, що, зі свого боку, виключить помилкові повістки, дубльовані повістки, необхідність додатковий раз військовозобов'язаним йти до ТЦК. Відповідно зможемо забезпечити життя без черг", — пояснила Катерина Чорногоренко.

Електронний кабінет також допоможе подавати заявку на отримання статусу "учасник бойових дій", скоротити час на його отримання, заявляють в Міноборони. Кабінет планують запустити у другому кварталі цього року. Скористатися ним можуть і військовозобов'язані віком 25 та 26 років, аби оновити свої дані. Адже, згідно із ще одним підписаним президентом законом, вік для мобілізації зменшився від 27 до 25 років. Цей закон пролежав на підписі 10 місяців, вочевидь, з розрахунком увійти до того нового закону про мобілізацію, який нині й досі не ухвалено парламентом. Причина затримки у тому, що останній є значно складнішим та об'ємнішим.

"Цей законопроєкт готує зміни у низку законів: і цивільний, і податковий кодекс, і кримінальний, і закон про військову службу, про органи місцевого самоврядування. І оці правки, які зараз вносяться, вони є необхідні — це раз, і вони перегукуються власне із цими пропозиціями і змінами, які пропонуються в цьому законі", — пояснює Іван Тимочко, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Сам закон матиме більш чіткі вимоги до роботи як місцевих адміністрацій, так і бізнесу в умовах воєнного стану, а також — більш точні положення щодо демобілізації військових, їхніх відпусток, і багатьох аспектів самої мобілізації.

Також скасовано поняття "обмежено придатний". Це означає — повторний медичний огляд для тих, хто мав такий статус. Пройти його слід протягом 9 місяців. І ВЛК має визначити — "придатний" чи "непридатний. До слова, за день до цього закону в МОЗ заявили, що перевірять всі ВЛК, їхню роботу та чи лишилися невирішені проблеми.

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Нагадаємо, командир підрозділу 153-ї бригади Назарій Кішак вважає рішення про зменшення мобілізаційного віку від 27 до 25 років "важливим рішенням".

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