Зменшення тарифів, дистанційка і нові знаки з розмітками: що чекає на українців від 1 листопада

Зменшення тарифів, дистанційка і нові знаки з розмітками: що чекає на українців від 1 листопада

Зокрема, у деяких регіонах школярів відправлять на дистанційку.

Від першого листопада на українців чекає низка змін. Зокрема, стане легше оформити житлову субсидію, а ще зменшаться комунальні тарифи для деяких категорій населення.

Що чекає на українців у листопаді - у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Кілька кліків і ніяких собезів: українцям стає простіше оформити житлову субсидію. Збирати купи документів і ходити в різні установи вже не треба. Відтепер достатньо заповнити заявку на порталі "Дія". Щоправда це поки пілотний проєкт, до якого області приєднуватимуться поступово. Крім субсидії, на порталі "Дія" можна буде оформити пенсію, допомогу малозабезпеченим сім’ям, а також звернутися за соціальними послугами.

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Заплатять удвічі менше: тариф на газ у листопаді змінили для деяких українців. Споживачі, чиї постачальники газу припинили роботу або були позбавлені ліцензії, можуть протягом 60 діб користуватися пониженим тарифом від державного газопостачальника. У листопаді ціна для таких категорій становитиме 7,96 грн за кубічний метр. Такий самий тариф сплачують споживачі, які уклали з НАК річний договір - ціни для них діятимуть до весни 2022 року. Утім, споживати блакитне паливо за таким тарифом можуть лише кілька регіонів.

Які нововведення чекають на українців у листопаді

Школи – на дистанційку: від 1 литопада ще кілька міст переводять учнів на навчання з дому. Зокрема, у Києві учні всіх класів навчатимуться дистанційно. У Львові, уроки проводитимуть онлайн щонайменше 2 тижні. Також у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації діти поки не повернуться за парти на Хмельниччині, Луганщині, Одещині, в Чернігові та інших регіонах. Працювати в "червоній" зоні можуть лише школи, де вакциновано 100% колективу.

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Нові знаки та розмітка: чи не найбільше нововведень стосується велосипедистів. Зокрема, з’явиться нове визначення велосипедної доріжки та детальне пояснення, як велосипедисти повинні діяти під час руху. Із нововведень також острівець безпеки та діагональний пішохідний перехІд. Де саме з`являться такі переходи, вирішуватиме спеціальна комісія. Кажуть, вони будуть тільки на регульованих перехрестях. Щодо розмітки, то тут додаються норми в проїзді кільцевої розв’язки, паркування вздовж доріг, виходу з території навчальних закладів і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Заборона на вилов риби: на території зимувальних ям, наприклад, за незаконно виловлену щуку доведеться віддати майже 3, 5 тис. грн, а не 340 грнд; за карася - майже 1,6 тис. - замість 17 грн. Найбільше доведеться заплатити за незаконно виловленого сома - понад 5 тисяч гривень - замість 425 грн.

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